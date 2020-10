IL DEBUTTO

PIOVE DI SACCO (PADOVA) Un quarto d'ora. Basta così poco per avere l'esito del tampone e scoprire se un alunno è positivo al Covid. Il debutto dei test rapidi nel Padovano, però, non porta affatto buone notizie. All'istituto superiore Einstein di Piove di Sacco, uno dei più grandi della provincia con i suoi 1.529 studenti, si è registrato un nuovo preoccupante focolaio. Il più grande del Veneto, considerando gli istituti scolastici appena riaperti. In seguito alla positività di un professore ieri sono stati controllati 93 alunni liceali e tre docenti. Quindici ragazzi sono risultati positivi e hanno dovuto sottoporsi al tampone canonico di controllo: gli esiti saranno comunicati oggi. Intanto tre classi sono finite in isolamento per 14 giorni.

LA SCELTA

Il professore, a casa con alcuni sintomi, ha comunicato all'istituto di essere positivo venerdì. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea ha così deciso di avviare una nuova fase - l'ennesima - di questa emergenza. Ieri mattina alle nove una equipe del Distretto sociosanitario si è presentata a scuola per effettuare i tamponi rapidi - test antigenici che ricercano la presenza del virus con uno stecco da infilare nel naso - agli studenti di quattro classi. L'equipe ha controllato 93 alunni: 15 sono risultati positivi di cui nove in una classe, tre in un'altra e tre in un'altra. Zero nell'ultima. Tutti negativi, invece, i tre colleghi insegnanti sottoposti a tampone.

IL PROTOCOLLO

L'azienda sanitaria padovana ha dunque attuato il protocollo operativo predisposto venerdì 2 ottobre dalla Regione Veneto, documento che fornisce una linea d'indirizzo per gli operatori sociosanitari e contiene un modello di autorizzazione che deve essere firmato dai genitori. È preoccupata per l'esito dei tamponi, ma soddisfatta per l'avvio di questa nuova procedura, la direttrice sanitaria dell'Ulss Patrizia Benini: «La scelta di effettuare i tamponi rapidi direttamente a scuola anziché nei punti allestiti all'interno dei Distretti sociosanitari - spiega - viene effettuata in considerazione dell'età degli studenti e della numerosità delle classi coinvolte nell'indagine epidemiologica. Il modello adottato dall'Ulss 6 è infatti particolarmente flessibile, duttile e versatile, modellato di volta in volta sulle diverse situazioni scolastiche».

Il direttore generale Domenico Scibetta riconosce che «il modello organizzativo predisposto dalla Regione ha degli indubbi vantaggi, non solo perché il test rapido dà un risultato immediato ed evita quarantene non necessarie, ma in quanto agevola da una parte la continuità didattica e dall'altra l'organizzazione familiare, dimostrandosi una efficace pianificazione di sistema». A scuola ieri tutto è filato liscio. Nessun intoppo, nessun genitore negazionista. «Le famiglie sono state molto collaborative - spiega la dirigente Alessandra Buvoli - Abbiamo finito con i test a metà pomeriggio. Ora i ragazzi faranno un auto-monitoraggio misurandosi la febbre ogni giorno».

I CONTATTI

L'esito del tampone di controllo, atteso per oggi, serve a verificare vi siano dei falsi positivi. Potrebbe trattarsi del primo vero maxi-contagio in una scuola (e in questo caso bisognerebbe verificare se tutte le norme di prevenzione sono state rispettate) ma l'Ulss non dà nulla per scontato. Il Dipartimento di Prevenzione è infatti al lavoro per ricostruire i movimenti degli alunni e capire se hanno partecipato assieme a feste, attività sportive o altre possibili occasioni di contagio fuori dall'istituto.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA