MEDICINA

PADOVA In tempi recenti il capitano della Fiorentina Davide Astori, il campione di volley Vigor Bovolenta, il calciatore del Livorno Piermario Morosini. Quarant'anni fa il centrocampista del Perugia Renato Curi. Ad accomunarli, ieri come oggi, la bravura, la fama e una morte improvvisa. Un secondo prima stavano (apparentemente) bene, un secondo dopo, la fine choccante. Accasciarsi a terra, e come un fulmine a ciel sereno la vita giunge al capolinea senza possibilità di calci di rigore o tempi supplementari.

Ma a ben guardare, quel cielo era davvero sereno? No, sostengono i ricercatori dell'Università di Padova, già accademia leader su scala internazionale nella scoperta di plurimi geni ritenuti corresponsabili della morte improvvisa. Perché dei segnali premonitori, seppur a livello cellulare s'intende, pare ci siano. Ora gli studiosi dell'Ateneo di Galieleo hanno scoperto un nuovo tipo di cellule cardiache coinvolte nello sviluppo della malattia. Perché dietro quei crolli drammatici sul campo, durante il match o in allenamento che rendono vano ogni tentativo di rianimazione, si nasconde, spesso e volentieri, una patologia chiamata cardiomiopatia aritmogena, male ereditario che interessa circa una persona ogni 5000 e provoca due morti all'anno ogni 100 mila persone sotto i 35 anni di età. Un evento tragico che può colpire sia semplici appassionati, sia atleti avviati a una carriera promettente.

LA CURA

Per questa malattia, tristemente nota ai più per aver colpito atleti e calciatori, non esiste ad oggi una cura. Le misure terapeutiche attualmente disponibili sono solo palliative. Nei portatori di specifici difetti genetici, le cellule del miocardio - prevalentemente del ventricolo destro - muoiono progressivamente e vengono sostituite da tessuto fibroso e adiposo; questo processo favorisce lo sviluppo di aritmie cardiache, quali tachicardia e fibrillazione ventricolare, che possono provocare arresto cardiaco. Nel caso di fibrillazione ventricolare, senza una pronta defibrillazione elettrica si ha morte improvvisa in pochissimi minuti.

Nonostante siano stati scoperti numerosi geni coinvolti nella malattia, i meccanismi che portano alla morte delle cellule cardiache, alla loro sostituzione con tessuto fibro-adiposo e in generale allo sviluppo della cardiomiopatia, sono ancora poco conosciuti. In uno studio pubblicato dalla prestigiosa rivista americana «Cell Stem Cell», ricercatori dell'Università della British Columbia di Vancouver con la collaborazione di colleghi dell'Università di Padova hanno dimostrato che il tessuto fibroso e adiposo nel miocardio affetto da cardiomiopatia aritmogena deriva da cellule specifiche chiamate FAP (progenitori fibro-adipogenici). La scoperta, che per quanto riguarda l'Ateneo di Padova porta la firma delle professoresse Paola Braghetta del Dipartimento di Medicina molecolare e Alessandra Rampazzo del Dipartimento di Biologia, è particolarmente importante in quanto, se da un lato apre la strada alla comprensione dei meccanismi con cui si instaura e si sviluppa la malattia, dall'altro rappresenta un importante passo avanti nell'identificare nuove terapie farmacologiche che per la prima volta porterebbero a bloccare i meccanismi molecolari e a un arresto della progressione della malattia, invece di curare i segni clinici come le aritmie. Neanche due anni fa lo stesso gruppo di ricercatori coordinato da Alessandra Rampazzo era riuscito a scoprire un nuovo gene coinvolto nella cardiomiopatia aritmogena, facendo salire a sette i geni associati alla morte improvvisa giovanile identificati nella città del Santo e della Scienza.

Federica Cappellato

