IL CASO

ROMA «Oggi secondo la Nasa è l'unico giorno in cui una scopa può restare in piedi senza alcun aiuto». E ancora, «succede a causa dell'inclinazione dell'asse terrestre e della forza gravitazionale». Infine, «devi provarlo visto che non accadrà più prima dei prossimi 3500 anni». Ieri messaggi come questo hanno invaso piattaforme social e chat di mezza Italia. Insieme al testo anche migliaia di video e foto di scope in piedi, dritte su se stesse, in equilibrio al centro delle case degli italiani che, a volte perplessi e altre adoranti, le fissano alla ricerca di una spiegazione. Si chiama broomstick challenge (letteralmente sfida del manico di scopa) e non è solo l'ultima mania del web sbarcata nella Penisola ma anche l'ennesima fake news. Una bufala scientifica che è diventata virale in pochissimo tempo al punto da costringere la Nasa, l'agenzia governativa responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti, ad intervenire per smentirla ufficialmente. La sfida infatti si basa su un presupposto falso. Anzi due, per noi italiani. In primo luogo non c'è nulla di straordinario nel mettere in equilibrio una scopa. Non è altro che un esercizio per la pazienza che diventa molto più semplice se l'attrezzo in questione è nuovo. Le setole di lunghezza uniforme permettono una maggiore stabilità ad un oggetto che, per la sua conformazione, ha un baricentro rasente al pavimento. In pratica, come ha tuonato la Nasa, «è solo fisica». Una volta raggiunto un punto di equilibrio la scopa resterà in posizione fino a quando non interviene una forza sbilanciata esterna come il vento, una vibrazione o il tocco di una mano. Se ciò non dovesse accadere tra 3500 anni, la scopa sarà ancora in piedi.

LA SPIEGAZIONE

«Dobbiamo fare pulizia della broomstick challenge - ha infatti scritto la Nasa su Twitter pubblicando un video in cui l'astronauta Alvin Drew e la scienziata Sarah Noble si prestano alla sfida e mettono una scopa in piedi - Provateci oggi, domani o anche dopodomani. Funzionerà ogni volta, è solo fisica». Non solo. L'agenzia, preoccupata dalla risonanza mediatica ottenuta dalla sfida, ha anche inviato un comunicato alla stampa: «È solo un'altra bufala virale che sottolinea come le falsità scientifiche possano diffondersi velocemente». Così scorrendo tra i migliaia di video postati in rete, si scopre che il tweet originale sarebbe di uno studente della Howard University che affibbiava proprio all'Agenzia spaziale una dichiarazione secondo cui «oggi era l'unico giorno in cui una scopa può restare in piedi senza alcun aiuto a causa della forza gravitazionale». Come chiarito però la Nasa non lo ha mai detto per il semplice fatto che la gravità non cambia di giorno in giorno né lo fa l'asse terrestre. Inoltre, com'è ovvio, non ci sono regole gravitazionali speciali che si applicano solo alle scope. E qui viene fuori la seconda falsità, quella tutta italiana. La bufala infatti è diventata virale nel nostro Paese in differita. Nel resto del mondo, la broomstick challenge è arrivata il 10 febbraio mentre da noi due settimane dopo. Distanza temporale che qualcuno ha collegato al coronavirus che avrebbe prima accentrato l'attenzione degli italiani e poi, con la quarantena, li avrebbe annoiati al punto da appassionarli alla sfida. «Tutti bloccati in casa dovevano pur fare qualcosa?».

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA