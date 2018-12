Scontro tra barche in laguna Disperso 53enne, uno in salvo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTECHIOGGIA Pescare di notte per raccogliere le ultme vongole da vendere per le festività. Ancora una volta la pesca irregolare rischia di produrre vittime. Dall'altra notte Endri Febo, 53 anni, pescatore chioggiotto, risulta disperso in laguna, a causa della collisione della barca, nella quale si trovava con un collega, contro un altro natante, che li ha fatti rovesciare e finire in acqua. Per gran parte della notte e tutto il giorno seguente (sabato) vigili del fuoco, carabinieri e capitaneria di porto hanno cercato Febo nelle basse...