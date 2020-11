LA POLEMICA

VENEZIA «Non siamo renitenti alla leva», sbottano i medici di base del Veneto visibilmente irritati dalla minaccia del governatore Luca Zaia di sanzionare chi non farà i tamponi ai propri assistiti. E Zaia ribatte: «È lesa maestà dire che fare i tamponi è un obbligo? Beh, è un obbligo».

Lo scontro comincia la mattina presto, appena i medici leggono i giornali che riportano l'ultima ordinanza del presidente della Regione. I contenuti sono noti alla categoria: c'è stato un accordo nazionale che è stato recepito in Veneto dalle parti, anche se a maggioranza, a cui è seguita l'ordinanza del governatore. Ma i toni usati da Zaia nell'illustrare, sabato a Marghera, i contenuti del provvedimento non sono stati graditi. E così Domenico Crisarà, segretario della Fimmg (Federazione medici di medicina generale) di Padova, ha reso noto una lettera aperta al governatore.

«Il nostro obbligo all'utilizzo dei tamponi rapidi, gentile presidente, nasce dal voler essere presenti in una situazione di emergenza nazionale come è questa - scrive Crisarà - ed è determinato dal senso del dovere verso i nostri pazienti e la nostra comunità e non da eventuali sanzioni disciplinari. C'è poco da sanzionare chi è stato lasciato indietro per decenni senza essere fornito dei necessari supporti umani e tecnologici che gli erano necessari e esercita egregiamente il suo lavoro solo grazie alla sua capacità di resilienza e alla fiducia dei suoi assistiti». A Crisarà non è piaciuto il riferimento delle multe, compreso il fatto che chi disobbedisce potrebbe perdere la convenzione: «Era proprio necessario dare in pasto alla stampa una professione che in silenzio e spesso in solitudine lavora con ancora maggiore dedizione per sostenere e assistere tutti i propri pazienti e non solo quelli covid nel dramma che ci circonda?».

«Nessuno ha offeso i medici - ha replicato Zaia - Chi non farà i tamponi verrà sanzionato perché lo prevede la legge, non perché lo dice la Regione Veneto. Il contratto firmato prevede che i medici siano pagati: 18 euro a tampone se eseguito nel proprio ambulatorio, 12 se eseguito in altri locali, più un contributo infermieristico. Non penso di aver detto un'eresia: se il presidente della Regione ruba viene incarcerato, se un automobilista non rispetta i limiti perde i punti sulla patente, se i medici non fanno i tamponi vengono sanzionati». Zaia ha ricordato che solo 650 su 3.150 medici «volontariamente e gratuitamente hanno scelto in tempi non sospetti di fare il tampone». Adesso è un obbligo nazionale e il Veneto è l'unica Regione finora ad averlo applicato: «Ringrazio i medici di base che sono venuti al tavolo e hanno firmato il contratto nazionale. Ogni settimana dirò quanti hanno fatto i tamponi e poi ognuno si regoli».

La categoria, però, resta spaccata. A Treviso il segretario Brunello Gorini ha spiegato che i medici Fimmg non effettueranno i test antigenici in ambulatorio ai loro assistiti, e ha criticato «il tono arrogante ed insopportabile del governo regionale». Obiezioni a parte, il sistema non è ancora operativo: si stanno aspettando i tamponi da Roma. «In settimana si comincia», ha detto Zaia.

Alda Vanzan

