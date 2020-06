ALLA CAMERA

ROMA Riprende oggi alla Camera l'iter del decreto sulle prossime elezioni regionali: un confronto tutto in salita che vede, nello stesso momento, uno scontro trasversale non solo tra maggioranza e opposizione ma anche tra Governo centrale e Regioni. Al momento l'esecutivo è orientato a scegliere una data tra il 13 o il 20 settembre, ma ancora non c'è alcun accordo non solo su quando, ma anche su cosa votare. Sempre Palazzo Chigi, infatti, auspica un election day per tenere nello stesso giorno il voto regionale e il referendum sul taglio dei parlamentari.

LE BARRICATE

Ma non tutti sono d'accordo. Forza Italia sente puzza di bruciato e annuncia le barricate nel caso in cui il Governo volesse mettere la fiducia su un'ipotesi del genere: «Ci opporremmo con tutti i mezzi parlamentari», assicura un dirigente azzurro. Secondo la stessa fonte, i Cinquestelle punterebbero invece a una soluzione di questo tipo per due ragioni: la prima è aumentare l'affluenza su una consultazione referendaria che potrebbe essere molto meno sentita rispetto al passato, la seconda è far sì che il voto referendario faccia da traino per le Regionali, spingendo molti potenziali elettori pentastellati, magari delusi, a recarsi alle urne e votare anche per il Movimento nel rinnovo dei Consigli regionali.

I TEMPI E I NOMI

La data del voto mette sul piede di guerra anche i governatori, che chiedono di accelerare e fissare la data delle urne o il 27 luglio o il 6 settembre. Non a caso nei giorni scorsi cinque dei sei presidenti uscenti avevano inviato una lettera a Sergio Mattarella, invocando l'intervento dello stesso capo della Stato, affinché quale garante della Costituzione si adoperasse per evitare il rinvio all'autunno della consultazione, ribadendo la necessità di convocare quanto prima le urne e affermando che non sussistono rischi sanitari a ridosso dell'estate. Tempi troppo stretti per l'opposizione, che invece vorrebbe addirittura arrivare ad ottobre. Un modo per avere a disposizione più tempo nella trattativa per le candidature su cui Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sono ancora distanti. I nomi infatti su cui si era trovato un accordo sono stati rimessi in discussione. In particolare, ad alzare la tensione sono le sfide in Puglia e in Campania. Da tempo la Lega esprime forti riserve, rispettivamente, su Raffaele Fitto (candidato in quota Fdi) e su Stefano Caldoro (scelto da Fi).

I PATTI

Sempre oggi è in programma un vertice di centrodestra, tuttavia alla vigilia del confronto, sia Fratelli d'Italia che Forza Italia fanno sapere alla Lega che i patti vanno rispettati: rispetto all'accordo generale sancito mesi fa, indietro non si torna. Insomma Fitto e Caldoro non si toccano. Una presa di posizione su cui il partito di Salvini non replica ufficialmente, ribadendo però quale sia il suo obiettivo: la Lega punta ad essere la prima forza in tutte le regioni che andranno al voto e per questo è al lavoro per una coalizione forte, unita e innovativa «rispetto alla sinistra che sceglie il vecchio e le ammucchiate», secondo il ragionamento di via Bellerio.

L'accordo al momento resta in salita, anche se gli azzurri ricordano all'alleato che già ai tempi della scelta del candidato in Emilia Romagna, malgrado i loro dubbi su Lucia Borgonzoni, la Lega non volle sentire ragioni. E ora, aggiungono i forzisti, i leghisti non possono pretendere di mettere il becco in casa d'altri. Anche Fratelli d'Italia tiene il punto, facendo notare che gli ultimi sondaggi smentiscono le riserve leghiste, dando molto competitivi sia Fitto che Caldoro.

