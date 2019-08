Scontro sulla giustizia E Salvini: se mi stufo la parola agli italiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA «Se mi stufo la parola agli italiani», sbotta Matteo Salvini. «Si ricordi che non è al governo con Berlusconi», lo incalza il pentastellato Alfonso Bonafede.Anche ieri la maggioranza giallo-verde ha dato vita all'ennesimo episodio di quest'epica lotta, profondamente italiana, al tenetemi sennò lo meno che non sfocia mai in una vera scazzotata.Questa volta c'è di mezzo la riforma giustizia, ma resta alta anche la tensione sulla Tav e sui cantieri. Sul primo tema non è chiaro a quale testo effettivo stia lavorando la...