Scontro sull'A4 a Cessalto: morto il papà, bimbo in coma

LA CARAMBOLACESSALTO (TREVISO) L'ultimo messaggio vocale agli anziani genitori verso le 19. Chiedeva se il giorno dopo potevano accudire il nipotino, il tempo necessario per sottoporsi a una visita medica. Poco più di tre ore più tardi, nel venerdì di Ognissanti, lo schianto in autostrada, fra i caselli di Cessalto e di San Donà: Federico Ziero, tornitore specializzato di 36 anni, di Salzano (Ve) è morto sul colpo, il suo bambino, che compirà 7 anni a dicembre, in coma nel reparto di neurochirurgia del Ca' Foncello di Treviso. «Era...