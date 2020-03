LA POLEMICA

VENEZIA Si preannuncia uno scontro tra la Regione Veneto e il Governo. Domani si riunirà la commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni per l'esame del decreto legge 18 sulle misure sanitarie ed economiche causate dall'emergenza coronavirus. «Ma l'indicazione ricevuta dal ministro Francesco Boccia - riferisce il vicepresidente della Regione Veneto, Gianluca Forcolin - è che saranno accettati solo emendamenti a saldo zero, che non comportino impegni di spesa. Ci ha detto che per vedere qualche stanziamento bisognerà attendere il prossimo decreto di aprile. Il che, francamente, ci sembra una grande presa in giro considerate le difficoltà di famiglie, imprese, ma anche degli enti locali e territoriali. Io, comunque, a queste condizioni, l'intesa per il Veneto non la do».

LE DIFFICOLTÀ

Forcolin, che è anche assessore al Bilancio e agli Enti locali, dice che è necessario che il governo dia un segnale. E, oltre alla situazione di necessità di famiglia e aziende, ha fatto presente che anche i Comuni non navigano in buone acque. «Faccio l'esempio dei Comuni del litorale veneziano che hanno approvato i bilanci per il 2020 basandosi sulla tassa di soggiorno dei turisti. Ebbene, ormai è chiaro a tutti che i gettiti previsti della tassa di soggiorno non si concretizzeranno. E lo stesso vale per le aziende di trasporto che contavano sui visitatori. Insomma, i bilanci degli enti locali avranno bisogno di iniezioni governative per far fronte ai mancati gettiti, anche perché comunque dovranno garantire i servizi, dai rifiuti alla pulizia. Domando: chi paga? E il ministro Boccia ci dice che dovremmo dare l'intesa sul decreto legge numero 18 a saldo zero? Non esiste».

LE DONAZIONI

E poi c'è quello che Forcolin definisce «paradosso»: «Sul conto corrente della Regione Veneto sono già arrivati 17 milioni di euro di donazioni per l'emergenza coronavirus e arriveremo nei prossimi giorni a 30-40 milioni. Da noi fanno più i privati che il governo, questa è la verità. E poi ci dicono di non parlare di autonomia».

