BRUXELLES È il momento di decidere. I capi di Stato e di governo vogliono che i ministri finanziari trovino un'intesa sulla risposta finanziaria europea su tutto il pacchetto sul tavolo. E non sarà facile perché i leader hanno fallito già una volta quindici giorni fa, poi ha fallito l'altra notte l'Eurogruppo intrappolato in sedici ore di negoziato durato dal pomeriggio di martedì alle 8 di ieri mattina. Alla fine ai ministri finanziari non è rimasto altro che riconvocarsi oggi alle 17 per un altro round sul pacchetto di misure europee per fronteggiare la recessione e preparare le munizioni per finanziare la ripresa economica.

Lo scontro è sempre quello sulla scena da giorni, riguarda la scelta se condividere un indebitamento comune per raccogliere capitali sul mercato e redistribuire fondi agli Stati garanti dell'operazione, oppure limitarsi ai classici prestiti comunitari, della Banca europea degli investimenti e del Meccanismo per la stabilità, il cosiddetto salva-Stati. Tutti e tre questi elementi di fatto sono già acquisiti per quanto riguarda il volume finanziario (ma per il Mes non le condizioni, giudicate troppo rigide dai Paesi del Sud): in tutto si tratta di almeno 550 miliardi. Però per fronteggiare la crisi economica occorrerebbero almeno 1.000-1.500 miliardi: questa la cifra evocata dai commissari europei Gentiloni e Breton.

All'Eurogruppo è stata l'Olanda a bloccare l'accordo per i soliti motivi: troppo deboli le condizioni dei prestiti del Mes agli Stati, no alla prospettiva di emettere un titolo comune per raccogliere capitali sul mercato. Anche l'Italia ha le sue resistenze sul richiamo - sia pure all'acqua di rose - all'impegno a riguadagnare una posizione di bilancio equilibrata passata la crisi sanitaria e gli effetti economici relativi. Ciò a causa della posizione del M5S negativa sul ruolo del salva-Stati visto come lo strumento per soffocare la sovranità nazionale. La posizione del governo italiano non cambia sulla questione strategica soprattutto dopo la fumata nera all'Eurogruppo. Intervistato dalla tedesca Bild Tv, il premier Conte dice: «In Germania potete avere tutto lo spazio fiscale che volete, ma non potrete pensare di affrontare un'emergenza sanitaria, economica, sociale di così devastante impatto con il vostro spazio fiscale. È nell'interesse reciproco che l'Europa batta un colpo, che sia all'altezza della sfida». Altrimenti si sarà costretti a «dire ognuno fa per sè (con le proprie risorse), ma impiegheremmo il triplo, il quadruplo, il quintuplo delle risorse per uscire da questa crisi e non avremo garanzia che ce la faremo nel modo migliore».

Sta qui la ragione, per l'Italia, degli Eurobond comuni. Sono dichiarazioni che riflettono l'insoddisfazione anche per un possibile risultato sul fronte dell'emissione di un Covid-bond considerato evidentemente non esaltante.

La ricostruzione dell'Eurogruppo fallito fatta da fonti diverse indica nell'Olanda la responsabile della fumata nera, sostenuta con minore intensità dall'Austria e con intensità ancora minore dalla Finlandia. Il testo di compromesso presentato dal presidente dell'Eurogruppo Centeno in accordo con il tedesco Scholz, il francese Le Maire e la spagnola Calvino non è passato: per il ministro Hoekstra era troppo conciliante sull'impegno a rientrare nelle regole di bilancio in futuro (attualmente sono congelate), troppo rischiosa la pur timida apertura a «strumenti finanziari innovativi nel quadro legale Ue». Il Covid-bond in quanto tale non veniva neppure citato. Tuttavia neppure escluso e questo viene considerato già qualcosa dalla Francia e dalla Spagna. Gualtieri, secondo una ricostruzione di fonti non italiane, sembrava disposto solo a formulazioni estremamente generiche sul tema degli impegni futuri a rimettere in sesto economia e conti pubblici. Il Tesoro non ha confermato né smentito. Francia e Germania ci tengono a presentarsi sulla stessa linea. Il blocco sul Mes da parte dell'Olanda «è controproduttivo, incomprensibile e non può durare, non può essere accettato» ha indicato l'Eliseo. Le Maire ha dato 24 ore di tempo per decidere. Insieme a Scholz ha fatto appello «a tutti gli Stati europei affinché siano all'altezza della sfida per un accordo ambizioso, altrimenti sarà un fallimento». Scholz accetta la prospettiva di un lavoro su strumenti finanziari innovativi da definire ed è un segnale mai dato prima. Tutti comunque, indica Scholz, «sono d'accordo su un fondo Ue per la ripresa, bisogna intendersi sui criteri di organizzazione, è il lavoro delle prossime settimane e dei prossimi mesi». Questa è una novità anche per la Germania che fino a ieri giudicava sufficienti le misure della Bce (peraltro ampiamente favorevole ai Covid-bond), il congelamento delle regole Ue sui bilanci pubblici e le misure fiscali e per la liquidità varate dagli stati sarebbero state sufficienti.

