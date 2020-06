LE MOZIONI

VENEZIA La delibera del 5 maggio che ha definito il piano del Veneto per un'eventuale nuova epidemia, ridistribuendo i posti letto in modo da renderne rapidamente disponibili 2.588 per l'emergenza, prevede anche di anticipare dal 31 dicembre al 30 giugno l'attuazione delle schede ospedaliere approvate l'anno scorso. «Ma quelle previsioni irragionevolmente tagliano 660 unità nel pubblico e ne aggiungono 270 nel privato», denuncia Margherita Miotto, a nome del gruppo strategico sulla sanità del Partito Democratico, che con due mozioni coordinate ne chiede il ritiro. Ribatte però l'assessore Manuela Lanzarin: «Il provvedimento non solo non taglia niente, ma addirittura aumenta i posti letto di Terapia Intensiva e Sub-intensiva».

LE LUNGODEGENZE

Claudio Beltramello, coordinatore del gruppo di lavoro, esemplifica così le riduzioni: «A Noale due settimane fa, in piena epidemia, la Regione ha chiuso il reparto di Lungodegenza, giustificando la cosa con l'apertura dell'Ospedale di comunità, che però ha finalità completamente differenti». «Lì oltretutto dopo 30 giorni bisogna pagare un contributo giornaliero, come se ci si trovasse in casa di riposo o in albergo», rincara la consigliera regionale Anna Maria Bigon.

IL PARAMETRO

Il piano della Regione però si basa sul fatto che occorre ricavare 840 posti in Terapia Intensiva, 663 in Pneumologia e 1.085 in Malattie Infettive, per essere pronti a un'altra ondata di contagi. «Ma rispetto a fine febbraio obietta il segretario veneto Alessandro Bisato oggi abbiamo diversi miliardi in più sulla sanità, un incremento di personale significativo, il raddoppio delle borse di studio per gli specializzandi e le indicazioni del ministero di aumentare il numero di posti letto». Aggiunge il capogruppo Stefano Fracasso: «Ora il parametro è del 3 per mille, ma il Governo intende superarlo. Per questo chiediamo al presidente Luca Zaia di ripensarci e, già che c'è, di dire con chiarezza se intende o meno promuovere la richiesta dei fondi del Meccanismo europeo di stabilità, che in Veneto varrebbero 3 miliardi e potrebbero servire sia per il nuovo ospedale di Padova che per l'ammodernamento di tante case di riposo».

LA REPLICA

Sul punto Zaia è categorico: «Intanto il Mes è competenza del Governo, non della Regione. In ogni caso non voglio sentir dire che tagliamo i posti letto: ci siamo solo adeguati al parametro ministeriale». Rilancia il consigliere regionale Graziano Azzalin: «Non è precluso alla Regione prospettarne di nuovi». Concorda il collega Bruno Pigozzo, primo firmatario delle mozioni: «Zaia scenda dalla retorica mediatica ed entri nella quotidianità ospedaliera: i direttori generali non possono attuare in un mese quello che avrebbero dovuto fare in sei». Se ne riparlerà in aula. (a.pe.)

