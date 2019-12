Scontro sugli sci, muore in val Pusteria

BOLZANO Un sottoufficiale sloveno di 47 anni ha perso la vita in un incidente sugli sci in Val Pusteria. La vittima, Tomaz Grintal, si è scontrata sulla pista Sonne a Plan de Corones con un giovane turista tedesco. Mentre il ragazzo, 19 anni, se l'è cavata con un trauma toracico ed uno all'anca, lo sloveno è deceduto sul posto. L'incidente è avvenuto ieri mattina, verso le 9, nei pressi della vetta di Plan de Crones. La dinamica del violento scontro deve ancora essere ricostruita nei dettagli dai carabinieri. Entrambi gli sciatori indossavano il casco. Grintal era originario di Postumia e operava come sottoufficiale a Udine per la Multinational Land Force della Brigata Julia. Quando è avvenuto l'incidente stava sciando in compagnia di alcuni amici. Entrambi gli sciatori sono rimasti per terra. Mentre il giovane tedesco è rimasto cosciente ed è stato trasportato al vicino ospedale di Brunico, le condizioni dello sloveno sono apparse subito gravi: nonostante lunghi tentativi di rianimazione da parte del medico d'urgenza, Grintal è deceduto sul posto a causa di un gravissimo trauma cranico. Lascia la moglie ed una figlia. La pista Sonne è ritenuta facile, senza particolari insidie, e forse proprio per questo motivo invita alla velocità.

