IL RETROSCENA

VENEZIA Raccontano sia stata la teleconferenza più tesa da quand'è scoppiata l'emergenza sanitaria, con il ministro Francesco Boccia a redarguire le Regioni che si sono mosse in maniera autonoma, emettendo ordinanze con i più disparati divieti. «Non potete fare ordinanze per conto vostro», avrebbe detto il responsabile agli Affari regionali. Sollevando però le ire dei governatori, a partire dal collega di partito dem Stefano Bonaccini, che ha parlato non solo come presidente dell'Emilia Romagna ma anche come coordinatore delle Regioni. Durissimo il governatore della Lombardia, Attilio Fontana: «State lasciando morire la gente».

E poi è intervenuto il presidente del Veneto Luca Zaia: «Non è che facciamo le ordinanze perché vogliamo fare i fighi, avete vostri illustri rappresentanti sul territorio che ci dicono che dobbiamo fare noi le ordinanze». Riferimento al sottosegretario veneto Achille Variati, sempre Pd, che aveva invitato Zaia a emettere un'ordinanza come già fatto dal collega campano Vincenzo De Luca e poi dallo stesso Bonaccini.

Una riunione tesa anche perché i presidenti di Regione hanno messo in fila le promesse del governo non mantenute. «Il Veneto non ha ancora avuto i respiratori che ci avevate promesso», ha detto Zaia. Fontana ha fatto un elenco puntuale di quanto doveva fare Roma e non ha ancora fatto.

LA DISCUSSIONE

Poi si è parlato dell'ordinanza nazionale - poi emessa dal ministro della Salute, Roberto Speranza - che avrebbe uniformato i divieti in tutta Italia. Un provvedimento per certi versi doveroso visto che in questi giorni si è visto di tutto e di più: a Udine i droni per controllare i parchi cittadini e gli spostamenti sul territorio comunale; ad Asiago (Vicenza) divieto di uscire di casa dopo le ore 20 per le strade interpoderali; a Torre del Greco (Napoli) divieto ai fornai di vendere pizze «al fine di evitare lo stazionamento all'interno ed all'esterno dell'esercizio».

Ma che ulteriori divieti avrebbe imposto il governo? Nella riunione in teleconferenza si è capito che la chiusura domenicale dei supermercati e dei negozi di generi alimentari prevista dal Veneto non sarebbe stata avallata. Il motivo? Pare per consentire al personale delle forze dell'ordine e al personale medico di poter fare la spesa. E si è capito che sarebbe stato tolto il riferimento ai 200 metri per passeggiate e uscite col cane perché la libertà di movimento è un diritto costituzionalmente garantito. E quindi invitare la gente a stare a casa sì, multarla perché sfora i paraggi di casa no.

Ma che fine faranno le norme in contrasto tra loro? E cioè: i veneti potranno fare footing oltre i 200 metri da casa? E domani troveranno i negozi aperti per andare a fare le spese? Solo oggi la Regione deciderà se ritirare le proprie oppure se aprire un conflitto di competenze con Roma. Una notte per evitare il caos normativo.

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA