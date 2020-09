IL CASO

NEW YORK Porte chiuse per WeChat nel mercato statunitense a partire dalla notte di domenica. Allo scoccare della mezzanotte gli utenti non potranno più scaricare la app della cinese Tencent, e i sistemi operativi di Android e Apple non potranno più farla circolare al loro interno. Il divieto di scaricare la app vale anche per TikTok, ma per quest'ultima il bando completo è stato rinviato al 12 di novembre, nella speranza che nel frattempo giunga a conclusione la trattativa per la vendita a favore di una società a stelle e strisce.

Donald Trump ha preso l'unica decisione possibile, nell'approssimarsi della scadenza del 20 di settembre che lui stesso aveva fissato per veder cambiare la proprietà di TikTok. Nell'assenza di una proposta accettabile per la sua amministrazione, ha mostrato il pugno duro sulla WeChat che è meno visibile negli Usa per riaffermare la sua volontà di combattere contro l'espansione della tecnologia cinese, mentre ha rinviato al dopo elezioni la decisione che riguarda 100 milioni di utenti TikTok negli Stati Uniti. Il danno della chiusura di WeChat riguarda 19 milioni di clienti della app cinese che contiene un po' di tutto: dalla messaggistica alla condivisione di video, fino al trasferimento rapido di denaro. E' la comunità dei cinesi-americani ad essere colpita, nella capacità di comunicare con le famiglie nella madrepatria, e di inviare somme di denaro senza dover pagare i balzelli bancari. I clienti di TikTok inizieranno a sperimentare problemi di collegamento già la settimana prossima, ma potranno ancora andare alle urne.

Il sei di agosto Trump aveva chiesto la vendita di TikTok entro 45 giorni, motivandola con il timore che la casa madre ByteDance stesse usando i dati sui clienti negli Usa per passarli al governo di Pechino. Microsoft si era fatta avanti insieme a Wallmart per acquisire il controllo della piattaforma, ma la trattativa si è arenata di fronte al rifiuto dei cinesi di concedere l'algoritmo che sta alla base della scelta e della diffusione dei video musicali ospitati dalla piattaforma. La californiana Oracle è subentrata, sempre in cordata con Wallmart, ma per un acquisto del solo 20% della proprietà. La proposta sembra aver superato il controllo di sicurezza da parte del Comitato per gli investimenti esteri, ma si è arenata sul tavolo di Donald Trump, poco disposto a convalidare un passaggio di proprietà tra i due paesi talmente parziale, da poter essere interpretato come una sconfitta del suo diktat iniziale. L'accordo tentativo con Oracle era stato celebrato a Pechino come una vittoria.

CONSEGUENZE

Ora di fronte allo schiaffo ricevuto da WeChat, il governo cinese dovrà decidere se e come prendere delle contromisure. Se dovesse prevalere lo spirito nazionalista e la necessità di rivalsa, le conseguenze potrebbero essere disastrose: Google e Apple hanno importanti attività in Cina, e la seconda vi produce la gran parte dei suoi iPhone. Per il momento l'esecutivo cinese si limita a ribadire che indipendentemente dalla scelta finale che Trump o il suo successore dovesse esprimere sulla trattativa TikTok, il contratto di vendita dovrà superare l'ultimo scoglio di un giudizio cinese sulla sicurezza del trasferimento di tecnologia all'estero. E' come dire che il governo si riserva l'ultima parola sulla vicenda, e che potrebbe usarla per imbarazzare Donald Trump con il gesto plateale di un rifiuto, anche dopo che l'accordo fosse convalidato dalla Casa Bianca. La vicenda ha assunto ormai da diverse settimane un taglio politico, che contraddice la chiarezza e la precisione di un accordo puramente commerciale.

ESITO

Con queste premesse l'esito finale potrebbe essere altrettanto confuso e contraddittorio, quanto lo è stato il negoziato. E questo timore preoccupa la comunità internazionale degli affari, che comincia a chiedere regole chiare in futuro sui contratti di acquisto internazionali di aziende del settore tecnologico. Finora la questione è stata risolta dai semplici rapporti di forza: sono state le aziende statunitensi ad invadere i mercati esteri, sia con la presenza diretta dei loro prodotti, sia con le acquisizioni.

La trattativa su TikTok è il primo segnale di una concorrenza cinese che si sta facendo matura, e che è in grado di alterare il monopolio vigente. In futuro sarà sempre più difficile, secondo l'opinione degli analisti di settore, pretendere di poter regolare il campo di gioco con la sola forza dell'autorità politica, e bisognerà stabilire parametri internazionali per evitare che il sistema si inceppi.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA