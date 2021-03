ROMA Un'altra falsa partenza per le misure anti-evasione messe in pista dal precedente governo made in M5S, dopo il cashback pure la lotteria degli scontrini non ingrana. La buona notizia è che sono stati sorteggiati i primi vincitori, quella cattiva è che la percentuale di consumatori che hanno aderito alla speciale riffa non arriva per Confesercenti al 6%. Non sorprende visto che le probabilità di vincita sono una su 53 milioni. Per giunta su 1,4 milioni di registratori telematici installati, solo 800 mila secondo le stime di Confcommercio sarebbero stati aggiornati così da rendere possibile la partecipazione alla lotteria, appena la metà praticamente. E non si sa ancora chi sono veramente i vincitori. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha estratto i dieci codici che danno diritto a un premio di 100 mila euro per dieci acquirenti e di 20 mila euro per dieci esercenti, comunicandoli via Twitter, ma ai fortunati la comunicazione ufficiale arriverà solo nei prossimi giorni, per posta elettronica certificata o attraverso raccomandata. In alternativa, è possibile controllare i codici di ogni tagliando in proprio possesso, ma dal momento che gli iscritti hanno collezionato già centinaia di biglietti si tratta di un lavoro improbo. Sui social monta la rabbia dei partecipanti.

