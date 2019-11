Scontri e feriti a Parigi compleanno da barbari per 5mila gilet gialli `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TENSIONEPARIGI La festa di compleanno non c'è stata, ci sono stati però gli scontri, le picconate, i lacrimogeni, gli incendi e le auto rovesciate: un anno fa i Gilets Jaunes scendevano per la prima volta per le strade e le rotatorie, furono in 280 mila, ieri, per il 53esimo atto della rivolta, a Parigi ne hanno contati 4.700, ma sono stati soprattutto i black bloc, o gli ultrà jaunes come li chiama ormai il prefetto Didier Lallevent, a farsi vedere e sentire. Il corteo che avrebbe dovuto partire nel primo pomeriggio dalla Place...