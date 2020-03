IL CASO

ATENE La situazione alla frontiera tra Turchia e Grecia rimane tesa. Le guardie di confine elleniche ieri hanno nuovamente sparato gas lacrimogeni e getti di cannoni ad acqua per respingere i migranti, che hanno risposto con una sassaiola. Sull'altro lato del confine, a poche centinaia di metri di distanza, i mille agenti delle forze speciali turche hanno preso posizione, rafforzando le unità di polizia e gendarmeria. Atene le accusa di aver lanciato a loro volta lacrimogeni in una serie di «attacchi coordinati con droni» per «aiutare i migranti ad attraversare la recinzione sulla linea di confine» (accusa smentita da Ankara). Alcuni profughi hanno anche denunciato di essere stati picchiati e derubati dagli agenti greci mentre tentavano di attraversare il confine naturale del fiume Evros. Le foto di uomini seminudi dispersi tra i campi hanno fatto il giro delle tv turche. Per Ankara sono 142 mila le persone ammassate nella speranza di entrare in Europa, mentre Atene parla di 35 mila attraversamenti impediti. Appare invece relativamente calmo il fronte di Idlib, dopo mesi di raid e l'ulteriore escalation con l'operazione militare di Ankara. Il cessate il fuoco entrato in vigore a mezzanotte dopo l'intesa Erdogan-Putin sembra reggere, soprattutto per l'assenza sui cieli della Siria nordoccidentale delle rispettive aviazioni, che avevano pesantemente bombardato l'area. Alla creazione di una no-fly zone ha aperto ieri anche l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell.

