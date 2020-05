Luca Toncelli



Gentile Direttore,

scrivo in merito al nuovo DPCM (cosiddetto Decreto Rilancio) che ha introdotto, tra le varie misure, la cancellazione del saldo 2019 e dell'acconto 2020 dell'IRAP in scadenza il prossimo 16 giugno. Nella nostra azienda, Breton S.p.A, da oltre cinquant'anni attiva nella progettazione e produzione di macchine e impianti per la lavorazione della pietra, ceramica e dei metalli, abbiamo appreso con stupore e sdegno che tale cancellazione viene concessa alle sole realtà con fatturato 2019 inferiore ai 250.000.000 di euro.

La limitazione appare priva di logica e penalizzante per tutte le aziende con fatturati oltre tale soglia, che evidentemente vengono considerate meno critiche o meno degne, anche se dovrebbe essere il contrario, visto che al maggior volume che esse producono corrisponde certamente un maggior numero di dipendenti e dunque di famiglie sostentate, maggiore indotto nella comunità locale e, non da ultimo, come nel nostro caso, maggiori quote di mercato estero, fattore certamente strategico per il nostro paese.

Ci sembra peraltro che nella sperequazione posta in atto dal governo si possano intravedere elementi di incostituzionalità, spaccando, senza logica alcuna, in due il mondo industriale, individuando aziende degne d'interesse generale e aziende non degne di ciò. Auspichiamo quindi che venga promossa un'azione nei confronti delle autorità competenti, affinché il provvedimento venga esteso a tutte le aziende senza inique distinzioni su fatturati o altri strani parametri, eventualmente prevedendo che lo stanziamento complessivo messo a disposizione venga equamente ripartito tra di esse.

Nel nostro caso abbiamo fatto e continuiamo a fare tutti gli sforzi necessari per mantenere quasi mille posti di lavoro, di cui il 90 per cento in Italia, nel Nordest. Operando su più sedi, abbiamo costituito un comitato di protezione aziendale, investendo non solo in tutte le misure ormai all'ordine del giorno, dal rilevamento delle temperature con telecamere a infrarossi ai dpi, ma anche in un potenziamento delle infrastrutture IT per lo smart working. Siamo profondamente convinti che la responsabilità sociale delle imprese giochi un ruolo strategico in questo periodo, per far ripartire il lavoro e l'Italia. Ma ci aspettiamo che anche il governo faccia la propria parte perché solo insieme possiamo guardare con fiducia al futuro.

Tutte le imprese non possono essere lasciate sole: crediamo molto nell'#insiemecelafaremo, ma non possiamo permetterci che resti un mero slogan. Siamo certi che la nostra posizione sia condivisa da tutte le aziende italiane con fatturato superiore alla soglia posta dal governo.

