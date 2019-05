Sconforto dei 5Stelle in caduta libera: «Ma si va avanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TRACOLLOROMA «Sconforto». È l'unica parola che, per ore, nella notte scombuiata dei 5 Stelle, trapela dal quartier generale allestito a Montecitorio. Luigi Di Maio si infila lì, nel bunker, di prima serata, tornato in tutta fretta da Pomigliano d'Arco dove aveva votato di buona mattina, ancora col sorriso stampato in faccia, a favore di telecamere e di selfie. Ma c'è tutto tranne che da sorridere mentre le ore si fanno piccole, così come le percentuali che prima gli exit poll, poi le proiezioni e quindi i dati reali attribuiscono al...