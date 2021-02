«Sconfiggere la pandemia». Come già avvenuto nel discorso successivo all'accettazione dell'incarico da Sergio Mattarella, la necessità di piegare al più presto il Coronavirus attraverso un'accelerazione della campagna vaccinale, sarà ribadita al Senato dal neopremier nel suo discorso programmatico. D'altronde i ritmi attuali di somministrazione (ieri circa 11mila dosi iniettate, la media giornaliera è invece di 58mila) parlano da soli. La svolta non è più rimandabile, soprattutto ora che le varianti incombono sulla Penisola. Dunque, stando a quanto appreso nell'ultima settimana, il piano del premier verterà su quattro punti cardine: personale, sedi, priorità e dosi.

Per il primo, che risponde alla necessità di raggiungere al più presto un ritmo da 300mila dosi al giorno (per poi salire a 500mila quando si avrà a disposizione un maggior numero di fiale), verranno schierate in campo ben 70mila sanitari in più. Si tratta dell'esercito di medici di famiglia attivi in tutta Italia, a cui sarà chiesto di somministrare i vaccini che non hanno bisogno della doppia dose, quindi AstraZeneca e, quando sarà approvato, Johnson&Johnson. Per quanto riguarda le sedi per la somministrazione, bocciate le primule del commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri, si punterà a creare una rete di postazioni sparse sul territorio attingendo a strutture già esistenti: parcheggi, centri fieristici, cinema e palasport e teatri. Come ad esempio hanno già iniziato a fare alcune Regioni, tra cui il Lazio che ieri ha inaugurato un hub con 10 postazioni all'interno dell'Auditorium Parco della Musica.

Il tema della priorità, com'è noto, Draghi ha deciso di ridefinirlo partendo dalla scuola, vaccinando da subito insegnanti e personale scolastico in modo da far riprendere in presenza ed in sicurezza le scuole fino alla fine di giugno (per gli studenti screening a tappeto invece). Per quanto riguarda le dosi, che al momento non sono sufficienti, ci si aspetta buone notizie dalla Ue ma l'obiettivo è più che altro farsi trovare pronti quando arriveranno le 50 milioni previste nel secondo trimestre dell'anno. In aggiunta, come emerso dalle consultazioni, Draghi ha in mente una centralizzazione della logistica che passa anche per la creazione di una piattaforma digitale che consenta davvero di verificare in tempo reale l'andamento delle vaccinazioni e un call center per le prenotazioni.

F. Mal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA