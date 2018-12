Scomparsi, un popolo di 3500 persone inghiottite nel nulla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAVENEZIA Nella terra degli scomparsi c'è anche un pezzo di Nordest. Poco meno di 3.500 persone che, fra il 1° gennaio 1974 e il 30 giugno 2018, sono sparite nel nulla e non sono mai più state rintracciate. Fantasmi inafferrabili per la legge e per la burocrazia, ma presenze reali nel cuore dei loro parenti e dei loro amici, costretti per anni e anni a macerarsi nel dubbio e nell'angoscia di non sapere se i loro cari sono vivi o morti.I NUMERIL'ultima relazione del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse,...