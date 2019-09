Scomparsi a Piacenza Finita la fuga dell'uomo Elisa trovata in un fosso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DELITTOPIACENZA L'ha uccisa e ne ha nascosto il corpo. Quello che fino a ieri era solo un atroce dubbio, è diventato realtà. Massimo Sebastiani ha condotto i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza nel luogo in cui aveva nascosto il cadavere di Elisa Pomarelli. La sua fuga è durata una quindicina di giorni.IL RISTORANTEL'operaio di 45 anni e la ragazza di cui era innamorato erano scomparsi nel Piacentino lo scorso 25 agosto. I due erano stati visti per l'ultima volta insieme mentre pranzavano in una trattoria. Poco dopo le 14...