Su 650 alunni tra scuola dell'infanzia, elementari e medie, sono 50 gli studenti che hanno dovuto a sottoporsi a tampone nell'ultimo mese e tra questi non risulta alcun contagio da Covid 19. Vo', il comune padovano zona rossa che ha registrato il primo morto da virus, Adriano Trevisan, a un mese dalla ripresa delle lezioni sta vincendo, dati alla mano, la guerra contro la seconda ondata del virus. Per i bambini e i ragazzi costretti a stare a casa in attesa dell'esito del tampone sono state avviate attività on line con un docente dedicato, per fare lezioni di materie complementari come sostenibilità ambientale e robotica. Solo per alcuni classi medie che superano i 28 alunni è stata predisposta la divisione degli studenti e unicamente per alcune materie come matematica e italiano. Dopo l'avvio dell'anno scolastico alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, i ragazzi - raccontano i docenti - «sono particolarmente attenti a rispettare le prescrizioni di igienizzazione e di distanziamento». Nel corso di questo mese di lavoro oltre alla prevenzione si è pensato anche alla solidarietà. Il dirigente Alfonso d'Ambrosio ha preso contatti con alcune scuole del Sud per regalare agli istituti in difficoltà banchi dismessi ma ancora utilizzabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA