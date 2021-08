Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAVERONA Morire a 22 anni precipitando di notte da un ponte tibetano alto 44 metri. È quanto accaduto ieri a Torri del Benaco, paese tra il lago di Garda ed il Monte Baldo, dove un giovane albanese, arrivato da pochi giorni per una vacanza nel Veronese, è scivolato, probabilmente per il buio, dal sentiero proprio all'ingresso del ponte sospeso che unisce la località di Pai di Sopra con Crero, in piena Val Vanzana. A dare l'allarme...