LA BATTAGLIA

Violenti scontri tra l'esercito indiano e quello cinese si sono verificati l'altra notte nella Valle di Galwan, lungo la Linea attuale di controllo (LAC), la frontiera contestata che divide i due paesi (entrambi potenze nucleari) regione di confine sull'Himalaya. Si tratta di uno dei più gravi incidenti tra Cina e India registrati negli ultimi anni. Il bilancio dei morti si aggrava di ora in ora, sarebbero almeno venti quelli tra l'esercito indiano, e cinque tra i cinesi . A causare gli scontri sarebbe stata una rissa combattuta a colpi di spranghe e pietre.

Da trent'anni non si registravano vittime sulla LAC, il confine de facto (3.488 chilometri) che separa l'area del Ladakh amministrato dall'India da quella dell'Aksai Chin governato dai cinesi, già al centro della breve guerra del 1962.

Il 9 maggio scorso, le truppe indiane e cinesi erano già venute alle mani. Ieri Pechino ha accusato gli indiani di «aver superato ancora una volta illegalmente la LAC». Il ministero degli esteri indiano ha affermato di voler «risolvere la situazione e assicurare la tranquillità e la pace nelle aree di frontiera». Nelle ultime settimane sia l'India che la Cina hanno rafforzato i rispettivi contingenti con l'invio nella regione di migliaia di uomini e mezzi. Pechino ha inoltre nominato il generale Xu Qiling (un fedelissimo del presidente Xi Jinping) a capo del Comando occidentale responsabile delle operazioni nell'area.

Mi. C.

