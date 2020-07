LA GIORNATA

BRUXELLES Dopo un'intera giornata di discussioni, a tarda ora il risultato del primo round del grande negoziato europeo semplicemente non c'era. Sbagliato stupirsi perché nessuno si aspettava che le cose sarebbero andate diversamente. Tuttavia si notavano dei movimenti. Nella giornata del muro contro muro, della prima conta degli schieramenti, il presidente Ue Michel che aveva chiesto ai leader di dar prova di «coraggio politico», decide una pausa. Via a contatti bilaterali e a gruppi ristretti. L'ex premier belga cerca lo spazio per proporre una mediazione su qualche punto chiave: volume finanziario del pacchetto anticrisi (Next Generation Eu) un po' al di sotto dei 750 miliardi proposti; sforbiciatina al bilancio ridotto da 1074 miliardi a 1050 (proposta finlandese); «governance» del Recovery Fund per dare più potere ai governi e meno alla Commissione. Grande attesa per un minivertice a 4: Macron, Merkel, Michel e la presidente della Commissione von der Leyen. Fotografia subito postata su Twitter. Contenuti segretissimi. Strada in salita, difficile mettere d'accordo i «frugali» del Nord che vogliono controlli sulle riforme e sui paesi che si teme non le faranno, ce l'hanno con Italia e Spagna, che respingono questa impostazione e fanno quadrato a sostegno delle proposte della Commissione.

LO SCONTRO

Va di scena lo scontro Conte-Rutte, il premier olandese che guida l'offensiva dei «frugali» (ci sono anche Austria, Svezia e Danimarca) cui si aggiunge la Finlandia: «La tua proposta sulla governance del Recovery Fund è incompatibile con i Trattati e impraticabile sul piano politico». Rutte non demorde: «Se si vogliono prestiti e anche sussidi è logico che possa spiegare agli olandesi che in cambio sono state fatte certe riforme». Con un occhio alle elezioni di marzo, a capo di una coalizione fragile, Rutte va al muro contro muro: troppi sussidi a fondo perduto, voto all'unanimità del Consiglio sul via libera ai piani di riforma nazionali necessari per ottenere gli aiuti e sugli esborsi. Posizione giuridicamente contestabile perché su tali materie non è possibile diritto di veto. Si profila l'idea di un «freno d'emergenza» per portare al Consiglio il caso di un governo che fallisce l'impegno per le riforme. Conte e Sanchez resistono in difesa del ruolo centrale della Commissione.

Se il negoziato si sbloccasse su volumi finanziari e governance sarebbe più semplice mediare sugli altri punti controversi: ripartizione delle risorse sollevato dall'Est e non solo; rispetto dello Stato di diritto. L'ungherese Orban vuole più fondi Ue e nessun vincolo per rispettare indipendenza di magistratura e media. Bancomat europeo senza separazione dei poteri a casa propria. Merkel e Michel cercano una via per smontare il doppio muro contro muro: quello eretto dai «frugali» e quello eretto dai 4 di Visegrad.

I TEMPI

Il Consiglio europeo, primo faccia e faccia (con mascherina) dopo i mesi di confinamento, prosegue oggi. Senza traccia di mediazioni percorribile potrebbe esserci un prolungamento a domani o un'altra riunione entro fine mese. Merkel vuole chiudere la partita presto ma dice: «Non so se ci sarà intesa». Il rischio che i mercati possano reagire malamente alle divisioni e ai traccheggiamenti dei 27 è ben presente a tutti. «Il mondo ci sta guardando», avvisa von der Leyen. Le divisioni su pacchetto anticrisi e bilancio Ue rimandano alle classiche linee di faglia nell'Ue (Nord/Sud, Est/Ovest) che si scompongono e ricompongono su temi diversi. Tuttavia qui c'è l'emergenza di un crisi gravissima che ha spinto la stessa Germania a compiere una svolta epocale come il via libera alla più grande emissione di debito comune sui mercati. Per questo Macron parla di «momento verità».

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

