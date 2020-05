IL CASO

VENEZIA Le domande sono due. La prima è: chi ha ragione? La seconda è: chi ha ragione secondo Zaia? I dati di fatto sono che alle 12.19 di sabato 23 maggio, dieci minuti prima che a Marghera iniziasse la quotidiana conferenza stampa del governatore Luca Zaia, l'agenzia di stampa Ansa ha dato voce alle accuse di Andrea Crisanti, agli atti direttore della Microbiologia di Padova, per il resto del mondo l'uomo che ha lanciato la sfida al coronavirus a colpi di tamponi. Crisanti, va detto, è diventato famosissimo: lo scienziato che voleva fare i tamponi a chi rientrava dalla Cina ma è stato bloccato perché le pratiche nazionali non lo prevedevano, l'uomo che ha chiesto e ottenuto dalla Regione di rifare i tamponi alla popolazione di Vo' e poi di allargarsi dallo stecco allo studio sulla genetica. Ebbene, ecco che Crisanti alza la voce, protesta, accusa. Dice che si vuole riscrivere la storia per motivi politici, che il padre del piano dei tamponi che ha salvato il Veneto è lui, non la responsabile della Direzione Prevenzione della Regione, che semmai gli hanno messo i bastoni tra le ruote, che c'è stata fin troppa burocrazia. Insomma, una bella baruffa tra scienziati. Solo che Zaia - casualità? -l'altro ieri in conferenza stampa a Marghera si presentato con la Russo, non con Crisanti. Ufficialmente perché la responsabile della Prevenzione doveva spiegare le linee guida della nuova ordinanza, ma l'argomento del giorno è stato un altro: lo scontro tra cervelli

LE ACCUSE

Passo indietro: giovedì sera il direttore della Microbiologia di Padova aveva commentato con un comunicato il bollettino che registrava i zero contagi in Veneto e il giorno dopo, venerdì, il presidente della Regione Luca Zaia aveva puntualizzato: i contagi non sono ancora finiti e comunque il risultato ottenuto in Veneto è frutto di un lavoro di squadra, a partire dalla responsabile della Prevenzione, la dottoressa Russo, cui si deve il Piano di sanità pubblica. Ciò premesso, ecco cosa dice pochi istanti prima della conferenza stampa di Zaia a Marghera il professor Crisanti: «L'Azienda Zero ha emesso un comunicato sui contagi 0 in Veneto, sono intervenuto e il mio commento è stato strumentalizzato. Ho solo detto che era la prima volta dopo 100 giorni». E ancora: «Se la dottoressa Russo aveva un piano sui tamponi, deve spiegare perché l'8 febbraio il suo ufficio mi ha intimato di non fare più i tamponi a chi tornava dalla Cina. Dire che aveva un piano è una baggianata». Di più: «Ora tutti vogliono la paternità di micro e macro successi per ragioni politiche, così possono riscrivere la storia». E poi: «Se non avessimo usato i reagenti dell'Imperial College, ci avremmo messo un mese e mezzo a sviluppare i tamponi, con tutta la burocrazia che ci hanno messo».

LE REPLICHE

Una guerra tra cervelli in Regione Veneto? Zaia prova a smorzare: «Premesso che Crisanti è una colonna portante della sanità veneta e ha un grande merito di aver ottimizzato il lavoro del laboratorio che gli compete, nell'analisi del virus, dico che la dottoressa Russo ha per legge l'obbligo e il dovere di redigere i piani di sanità pubblica. Qualsiasi sanitario può esprimere le due considerazioni. Sarà il mio ruolo mettere a posto i cocci, ma le polemiche non servono». Dopodiché cede il microfono alla Russo. Che smentisce Crisanti punto su punto: «Crisanti ha dichiarato di voler fare tamponi ai cinesi attraverso la stampa, non ha mai fatto una richiesta formale. La notizia l'abbiamo appresa l'11 febbraio da una dichiarazione di Crisanti ai giornali e scrissi una lettera con Mantoan (direttore Sanità del Veneto, ndr) per chiedere a Crisanti se ci fossero indicazioni ulteriori di cui era in possesso o se era interessato a presentare un progetto di ricerca. Bisognava giustificare la cosa per non distogliere risorse rispetto alle indicazioni nazionali. Il 12 febbraio Crisanti ci scrive e ringrazia, e chiarisce che le affermazioni alla stampa erano state travisate, aggiunge che avrebbe seguito le indicazioni nazionali». Russo respinge l'attacco di Crisanti: «Non lo trovo corretto». La parola torna a Zaia: «Voglio far da paciere in questa vicenda, non voglio che due fuoriclasse come Crisanti e Russo polemizzino. La dottoressa Russo è un nome e una garanzia, ma se in Veneto è successo tutto questo è perché c'è una squadra». E puntualizza: «I tamponi, a Vo', sono stati faTti perché li ho voluti io».

