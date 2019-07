Scienziata Usa trovata morta in un bunker, è giallo a Creta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OMICIDIOÈ giallo a Creta sulla morte di una scienziata americana il cui corpo è stato trovato all'interno di un bunker della Seconda guerra mondiale. Suzanne Eaton, biologa molecolare del Max Planck Institute, in Germania, era nell'isola greca per partecipare a una conferenza e da oltre una settimana era scomparsa.Secondo quanto riferito dal capo della polizia di Creta, Konstantinos Lagoudakis, il cadavere della 59enne originaria di Oakland, in California, è stato trovato a 60 metri di profondità dentro una grotta trasformata in un...