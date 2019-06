Scienza e giustizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOPADOVA Non solo il dolore per la morte della figlia, ma anche una condanna a due anni a testa di carcere, pur con la sospensione della pena. Per il giudice del Tribunale monocratico di Padova, Marina Ventura, i coniugi Lino Bottaro e Rita Benini di Bagnoli di Sopra genitori di Eleonora, sono colpevoli di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento per non avere sottoposto a chemioterapia la figlia, all'epoca diciassettenne e malata di leucemia. Il procuratore aggiunto Valeria Sanzari, titolare delle indagini, dopo un'ora...