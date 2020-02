LA TRAGEDIA

BELLUNO Era quasi arrivato in vetta, da dove poi sarebbe goduto la suggestiva discesa sul Nuvolau a Cortina, tra Le Cinque Torri, l'Averau e il Giau. Ma lo scialpinista Giovanni Gatti, 75 anni, veneziano di Cannaregio, è stato tradito dalla neve ghiacciata e dal vento che ieri soffiava forte sulle cime Dolomitiche. È scivolato nel punto più stretto del percorso di salita per gli scialpinisti, e dopo un volo di 50 metri, è morto sul colpo. Un tragico destino trovato proprio su uno degli itinerari classici di questo tipo di escursioni, certamente non una salita difficile per un esperto come era lui. Non c'è nessun testimone dell'accaduto. A dare l'allarme i due amici che quando sono arrivati in cima lo hanno atteso per alcuni minuti e poi non vedendolo sono scesi trovando il bastoncino del 75enne sulla neve. Poco più sotto il corpo di Gatti. Un incidente, come ricostruito dai finanzieri del Sagf di Cortina: la salma del pensionato è già stata messa a disposizione dei familiari e si trova nella cella mortuaria.

LA PASSIONE

Erano partiti ieri mattina i tre scialpinisti veneziani per salire a Cortina. Poi gli sci attrezzati con le pelli di foca per la salita sulla neve. La fatica, che sarebbe stata ripagata dalla gioia della discesa. I due amici, più giovani, sono più avanti. Giovanni stava arrivando quasi al rifugio Nuvolau, vicino alla teleferica. È il punto più stretto del percorso, 3 o 4 metri di larghezza e, come appurato dal soccorso alpino ieri, era anche coperto da neve dura e ghiacciata. È scivolato proprio sotto ai cavi della teleferica. In quel paesaggio nessuno si è accorto di nulla, impossibile sentire le sue grida. Gli amici, non vedendolo arrivare sono scesi. Hanno visto un bastoncino e i segni della scivolata. Uno dei due è sceso e facendo un giro largo ha raggiunto il punto della caduta, facendo la tragica scoperta.

I SOCCORSI

Alle 13.30 l'allarme: «Il nostro amico è caduto di sotto aiutateci». È stato attivato immediatamente il soccorso alpino di Cortina e è intervenuto l'elicottero di Pieve di Cadore. Il 75enne era scivolato dal pendio sommitale sul versante est che dà verso le Cinque Torri (non verso il Giau). Gatti, dopo un salto verticale di una cinquantina di metri, è caduto sulle rocce sottostanti per fermarsi poco dopo sulla neve. È finito di sotto per oltre 100 metri in totale, come ricostruito dalla guardia di finanza di Cortina. Inutili i soccorsi. «Il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica - spiega il Soccorso alpino in una nota - sbarcati con un verricello poco distante, dopo aver raggiunto lo sciatore, hanno potuto solamente constatarne il decesso. Ottenuto il nulla osta per la rimozione dalla magistratura, la salma ricomposta e imbarellata è stata spostata dal punto in cui si trovava, sotto i cavi della teleferica, in un luogo dove l'eliambulanza ha potuto recuperarla in sicurezza assieme ai soccorritori, per poi accompagnarla fino alla strada e affidarla ai soccorritori della Guardia di finanza».

LE INDAGINI

I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Cortina hanno sentito gli amici per ricostruire l'accaduto. Molto probabilmente gli sci non hanno fatto presa sul ghiaccio e Gatti è scivolato nel tratto più insidioso e più stretto del percorso, quello che precede l'arrivo al rifugio posto proprio sulla cima del Nuvolau. Nessuno dei compagni di gita si era comunque accorto di nulla

IL LUTTO

Gatti era un esperto del settore. Iscritto al Cai di Venezia, sezione Cocai, aveva partecipato per anni alla vita sociale, poi si era specializzato nello scialpinismo, ed era diventato istruttore al Cai di Mestre. Teneva spesso i corsi per appassionati. Ultimamente era iscritto al Cai di Mirano, pur mantenendo la residenza in centro storico a Venezia. Pensionato, era stato insegnante di filosofia al liceo ginnasio Marco Polo di Venezia, al liceo scientifico Giordano Bruno di Mestre e in altre scuole superiori del territorio veneziano. Ma la sua grande passione, anche quando insegnava, era la montagna. Un uomo riservato, che parlava poco della vita privata, lo ricordano i compagni di salita.

Olivia Bonetti

(ha collaborato Tullio Cardona)

