SCIA DI SANGUEVENEZIA Decine di feriti e 14 persone decedute in 7 mesi in circa 50 chilometri della A4. Una scia di sangue iniziata il 2 gennaio a Gonars con la morte di Livio Fedrizzi, 57 anni, dopo aver perso il controllo del Suv. Il 19 gennaio un tir si schianta contro quello che lo precede e un 24enne pisano muore. Il 27 febbraio chiuso il tratto tra San Stino e Portogruaro per il botto tra due mezzi pesanti. Il 31 marzo perdono la vita...