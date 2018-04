SCIA DI SANGUE BRESCIA È partito da casa, una lussuosa villa di Roncadelle,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCIA DI SANGUEBRESCIA È partito da casa, una lussuosa villa di Roncadelle, paese dell'hinterland bresciano, con un piano già in mente. Andare ad uccidere chi, come lui, era finito nei guai con la giustizia ma aveva pagato un conto meno salato. E soprattutto non aveva subito la confisca di tutto il patrimonio. Era esasperato Cosimo Balsamo, 62 anni da compiere tra una settimana, uscito dal carcere nel dicembre scorso dopo aver scontato una condanna definitiva a quasi sette anni per furto e ricettazione nel settore del rame e dei metalli,...