VENEZIA Impianti di risalita chiusi in zona rossa, ma aperti al 50% in fascia arancione e, in area gialla, al 100% se seggiovie e al 50% se cabinovie o funivie. Recependo di fatto le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, che ora dovrà pronunciarsi sulla proposta finale, le Regioni tornano a sollecitare il Governo sulla ripartenza dello sci dal 15 febbraio: «Ci sono cittadini, imprese e lavoratori che chiedono risposte», ribadisce dal Veneto l'assessore regionale Federico Caner. Il ministro Francesco Boccia conferma che l'obiettivo è «provare a costruire un percorso condiviso che consenta la riapertura con la massima sicurezza entro il termine del dpcm attualmente in vigore», ma i presidenti sembrano nutrire aspettative diverse, con Giovanni Toti (Liguria) che appunto auspica «una rapida validazione» da parte degli esperti e Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) che invece evidenzia la necessità «che cambi il provvedimento nazionale».

La proposta dei territori accoglie lo stop per quelli rossi. Negli arancioni, viene immaginata un'apertura contingentata al 50% per tutti gli impianti, con l'utilizzo obbligatorio delle mascherine Ffp2 o superiori. Nei gialli, lo schema è differenziato, benché sempre con l'uso della mascherina chirurgica: per le seggiovie, portata al 100%, ridotta al 50% in caso di chiusura delle cupole paravento; per le cabinovie e le funivie, funzionamento al 50% della capienza massima. Rispetto al documento precedente, è stata aggiunta la previsione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, considerando anche gli abbonamenti settimanali e stagionali, con l'obiettivo di limitare il numero delle presenze. Allo stesso modo sarebbe promosso l'acquisto online dei biglietti, per evitare code e assembramenti, scongiurabile inoltre attraverso il distanziamento interpersonale di un metro, da applicare pure a nuclei familiari, conviventi e congiunti, ad eccezione dei bambini alti meno di 1,25 metri. A garantire la gestione dei flussi e l'applicazione delle direttive dovrebbero essere gli impiantisti, mentre la tutela dell'ordine pubblico e la vigilanza sul rispetto delle norme sarebbero garantite dalle autorità di pubblica sicurezza, in raccordo con gli enti locali. Nei comprensori sciistici più grandi, che si estendono oltre i confini regionali, è previsto infine uno stretto coordinamento delle misure di prevenzione fra le istituzioni contermini.

Il ministro Boccia ha promesso tempi rapidi, tanto da assicurare l'immediata trasmissione del testo al Ctis e al ministero della Salute, «chiedendo una nuova valutazione tecnico-scientifica con la massima celerità». L'assessore Caner ha osservato che «se così fosse gli operatori del settore avrebbero poco più di due settimane per organizzarsi». Sono però i vertici della Conferenza delle Regioni a dividersi. Il vicepresidente Toti ha mostrato un certo ottimismo: «Si è tenuto conto delle osservazioni del Comitato tecnico scientifico del 15 gennaio scorso. Ora auspichiamo una rapida validazione da parte del Governo perché l'ultimo Dpcm prevede la riapertura degli impianti il prossimo 15 febbraio e occorre dare ai gestori il tempo necessario per organizzarsi a fronte di una stagione purtroppo già compromessa». Il presidente Bonaccini non ha invece nascosto le proprie perplessità: «Serve che cambi il provvedimento nazionale, perché ci sono i protocolli, ne sono stati anche stilati di nuovi, ma al momento non potrà aprire nessun impianto. Se la curva scenderà, spero si possa vedere al più presto qualche novità».

Comunque vada a finire, il veneto Caner ha ricordato che la montagna è allo stremo, per cui occorre agire in due direzioni: «In questo scenario di ripresa solo parziale, è evidente che si dovrà lavorare su un doppio binario. Quello della ripresa, ma anche quello dei ristori, non dimenticandoci che fino a ora queste attività sono rimaste chiuse e permane l'incertezza sulla loro riapertura».

Angela Pederiva

