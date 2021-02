LA STAGIONE

MILANO La neve c'è e, tra dieci giorni, anche gli impianti saranno in funzione. Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera allo sci dal 15 febbraio, ma solo in zona gialla: niente discese nelle aree arancioni e rosse. Soddisfazione in Veneto, dove domenica cominceranno i Campionati del mondo, come ricorda il governatore Luca Zaia: «È un bel segnale quello del Cts, un segnale doppio che da un lato ci regala una grande tranquillità perché il via libera arriva direttamente dal mondo scientifico, dall'altro fornisce l'occasione per un rilancio della montagna in concomitanza coi Mondiali di Cortina. Ma servono la massima prudenza e attenzione».

LE NORME

Nella riunione di ieri gli esperti hanno esaminato il protocollo messo a punto dalle Regioni: regole sulla capienza dei mezzi di risalita (al 50% su funivie e ovovie), sul distanziamento (anche tra nuclei familiari), obbligo di mascherine e abbonamenti contingentati. Tutti i punti del programma hanno ottenuto l'approvazione, tranne uno: la riapertura delle piste anche in zona arancione, con presenze a metà su tutti i mezzi di risalita e obbligo di mascherine Fpp2, che non è passata. Per il turismo invernale, calcola Coldiretti, significa incassare un miliardo di euro. Certo la riapertura a febbraio non salva la stagione, con un fatturato ante Covid tra 10 e 12 miliardi all'anno tra diretto, indotto e filiera. «Va bene il via libera del Cts alla riapertura degli impianti sciistici, ma non basta: è necessario togliere il divieto di circolazione tra regioni in zona gialla», afferma Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti impianti funiviari (Anef). «Non voglio pensare che le imprese interrompano la cassa integrazione per i dipendenti e poi venerdì prossimo ci dicano che non tolgono i limiti agli spostamenti». I problemi in vista della ripartenza sono due, come spiega il direttore marketing di Dolomiti Superski Marco Pappalardo: la possibilità di andare da una regione all'altra e il fatto che i comprensori sciistici si estendano tra regioni di colore diverso.

DIFFERENZE A NORDEST

«Ad esempio, oggi Veneto e Trentino sono gialli e l'Alto Adige arancione: significa che, sciando, non si può andare dalla Val di Fassa alla Val Gardena. Dovremo mettere dei blocchi ai confini degli impianti». In ogni caso, assicura Pappalardo, «siamo molto contenti e pronti a entrare in azione, in ventiquattr'ore giriamo la chiave e facciamo partire il motore». Anche se, è inevitabile, qualcuno resterà chiuso. «Le società che hanno un impianto piccolo, con pochi dipendenti, possono anche ricominciare a questo punto della stagione, ma quelle maggiori faranno più fatica perché aprire le piste comporta un grosso lavoro grosso, c'è tanta gente dietro, personale, corrente, mezzi e bisognerà fare i conti, visto che ci dovranno comunque essere distanziamenti, mascherine e capienza ridotta», rileva Kristian Ghedina, ex discesista azzurro e ambasciatore di Cortina 2021. Anche l'ex campione azzurro Peter Runggaldier è scettico: «La stagione ormai è andata e penso che in pochi riapriranno. Qui in Val Gardena, ammesso che il 15 febbraio saremo tornati zona gialla, abbiamo un comprensorio sciistico talmente grande che immagino in larga parte resterà chiuso».Altra Regione, altre difficoltà. Il decreto che limita la mobilità interregionale nelle zone gialle scade il 15 febbraio, ma l'Abruzzo rischia di passare da giallo ad arancione. Bonaventura Margadonna, presidente del Consorzio skipass Alto Sangro, incrocia le dita, «ora siamo gialli e speriamo di rimanere così. Abbiamo 110 chilometri di piste, 34 impianti e 500 persone al lavoro, indotto compreso. Se però non si aprono i confini tra Regioni non abbiamo gli sciatori dal Lazio ma solo i locali, e sono troppo pochi».

C.Gua.

