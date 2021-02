IL PROVVEDIMENTO

BELLUNO Ora è ufficiale: la stagione dello sci in Veneto comincerà il 17 febbraio. La pratica sportiva amatoriale è consentita, perché la regione è in zona gialla, ma con le limitazioni contenute nelle dieci pagine dell'ordinanza firmata ieri dal governatore Luca Zaia, che sostanzialmente recepisce le prescrizioni nazionali dettate dal Comitato tecnico scientifico, fissando limiti, divieti e norme. «Invito tutti al rigoroso rispetto delle linee-guida», dice il presidente della Regione, che ha deciso di far scattare la riapertura degli impianti di risalita dopo il ponte di Carnevale, anche se il decreto statale prevedeva la possibilità di ripartire già domani.

LE REGOLE

L'ordinanza riguarda il periodo compreso fra il 17 febbraio e il 30 aprile. All'interno di ciascun comprensorio, viene stabilito il numero massimo di presenze giornaliere al 30% della portata oraria complessiva; se nell'area ci sono soltanto due impianti, si sale al 50%. È raccomandatala prevendita dello skipass e viene imposto il rispetto del distanziamento di almeno due metri fra le persone. Vige il divieto di utilizzo degli impianti per le persone che provengono da zone arancioni o rosse. Il consumo di cibi e bevande nei rifugi può avvenire solamente seduti, con accesso contingentato; sono sempre consentiti l'uso dei servizi igienici e l'attività di riparazione e manutenzione delle attrezzature da sci. «Questo provvedimento sottolinea il presidente Zaia arriva mentre il virus è ancora tra noi e l'emergenza richiede ancora di tenere alta la guardia. Richiamo tutti al rigoroso rispetto delle linee guida e alla sobrietà e correttezza dei comportamenti. Ne va della salute pubblica, ma anche dello stesso comparto che tanto ha sofferto economicamente per la prolungata chiusura e che soltanto i nostri comportamenti corretti consentiranno di tenere attivo, limitando i sensibili danni che sono già evidenti».

IL SEGNALE

L'assessore regionale al turismo Federico Caner precisa: «È un segnale molto importante di ripartenza, ma è anche un atto di fiducia nei confronti dei cittadini. Sciare sì, ma è necessario farlo con la testa, perché il rischio di nuove chiusure è dietro l'angolo. Va chiarito fin da ora che se ci dovessero essere comportamenti non idonei o non in linea con il contrasto al virus ci sarà un nuovo stop, senza se e senza ma. È chiaro che ripartire il 17 febbraio per gli operatori della montagna significa aver già perso buona parte della stagione. L'auspicio è che al più presto possa finalmente essere emanato il decreto per ristorare queste attività e le imprese del settore turistico».

GLI OPERATORI

Renzo Minella presiede la sezione Veneto dell'Associazione nazionale esercenti funiviari: «È un passo determinante per l'economia del nostro territorio e per tutti i soggetti che lavorano nel turismo: i nostri collaboratori, gli albergatori e quanti garantiscono ogni servizio a turisti e appassionati. Adesso è fondamentale che si agisca anche per assicurare i ristori, che servono a garantire il prosieguo delle nostre attività e in particolare la prossima stagione estiva e invernale. Per noi impiantisti è fondamentale guardare anche al futuro. Invitiamo ora tutti quanti a fare la propria parte nel rispettare le regole, le distanze previste e tutti gli accorgimenti. Amare la montagna e lo sci significa anche avere rispetto degli altri e del bene più prezioso, la nostra salute».

A Cortina apriranno gli impianti di Faloria e Critallo, perché le aree sciistiche di Tofana e Cinque Torri sono interessate, sino al 21 febbraio, dalle gare dei Mondiali di sci alpino. Gli hotel sono già tutti aperti in Ampezzo, mentre nelle altre valli riapriranno solo in parte: «Nelle aree sciistiche è previsto il 50% conferma Walter De Cassan di Federalberghi Belluno Dolomiti perché l'apertura degli impianti comporta l'arrivo di un turismo di prossimità, prevalentemente di sciatori veneti, concentrato nella fine di settimana. Questo tapperà qualche falla, ma non salverà la stagione».

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA