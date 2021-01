L'EVENTO

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) «Non dobbiamo perdere la concentrazione, in questi ultimi trenta giorni che ci separano dai Campionati del mondo di sci alpino. Stiamo vivendo un momento di grandi interrogativi e alle avversità abbiamo reagito in modo sincrono e ben organizzato, con enti e amministrazioni. Ora dobbiamo portare a casa il risultato, che sarà un evento sportivo di alto livello». L'imprenditore veneto Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, ha incitato i suoi collaboratori e ha spiegato le strategie della squadra, nell'incontro in municipio, per presentare una convenzione, firmata dal sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina e Valerio Toniolo, commissario del governo per le opere dei Mondiali. «Tante cose sono state ottenute ha aggiunto Benetton ma l'evento deve ancora incominciare e sarà importante rimanere concentrati, tenere gli occhi sulla palla. L'incontro di oggi è un aiuto, uno stimolo. Abbiamo capito che il Mondiale sarà a porte chiuse: volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che almeno ci concentriamo su un solo formato. Non dobbiamo tenere aperte alternative. Sarà un evento prettamente mediatico, televisivo». Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, ha inviato una nota da Roma: «I Mondiali di Cortina raccontano l'Italia che vince quando fa sistema e riesce a superare ogni difficoltà. È un evento che può aiutare il territorio, la comunità e dare un futuro alle giovani generazioni. È un grande volano economico e un'occasione unica di rinascita».

IL PROGRAMMA

I Mondiali inizieranno con una cerimonia in piazza, alle 18 di domenica 7 febbraio, che sarà soprattutto uno spettacolo televisivo, in fase di costruzione, in accordo con la produzione Rai. Da lunedì 8 si susseguiranno due settimane di gare, sino a domenica 21. «Abbiamo trovato un alto livello di energia ha concluso Benetton ci sentiamo al centro del mondo, la condizione ideale di chiunque abbia un obiettivo, un progetto. Abbiamo trovato una insperata voglia di lavorare assieme, nella comunità, fra investimenti e nuove volontà di collaborazione. Siamo un buon esempio dell'Italia che funziona. Con procedure portate avanti in sicurezza e nella legalità, oggi parliamo del futuro, dopo trent'anni di assoluto immobilismo. Con orgoglio voglio pensare che le Olimpiadi invernali 2026 siano state assegnate all'Italia anche grazie a noi, a questa progettualità, che rispetta l'ambiente, nella sostenibilità». Il sindaco Ghedina ha sottolineato: «Stiamo entrando nella fase finale dei Mondiali, un evento lungamente atteso, frutto del grande lavoro e della sinergia fra istituzioni. Le opere sportive sono pronte. Un importante lascito traspare dalla convenzione firmata oggi, per la fase 4: quella degli interventi fondamentali per la nostra località, nei prossimi anni, seppure non specifici per i Mondiali. Abbiamo già iniziato il percorso che ci porterà alle Olimpiadi invernali 2026». Ghedina ha concluso: «Questo protocollo potrà accelerare talune procedure amministrative. In passato ci sono stati ritardi, non tutto è stato concluso, certe opere sono soltanto avviate. Per le varianti Anas alla statale 51 di Alemagna c'è stato un corto circuito in qualche ministero e sono serviti due anni per superare la procedura di valutazione ambientale. Se ci sono stati errori, sulla viabilità, per i Mondiali 2021, non possiamo permetterceli per le Olimpiadi 2026. A Roma chiediamo reali poteri commissariali, a chi si occuperà di strade».

IL COMMISSARIO

Valerio Toniolo, commissario del governo per le opere mondiali, ha elencato le opere di questa quarta fase: «C'è il nuovo centro curling, che riguarda in particolare le Olimpiadi 2026; la strada di accesso alla zona artigianale di Pian da Lago, con una nuova rotonda, come intersezione con la statale di Alemagna. Ci sono due propose di privati, con contributo pubblico: il nuovo impianto dal centro verso Socrepes e il parcheggio alla stazione di partenza, con un collegamento fra i due versanti della conca d'Ampezzo». Con oltre 50 milioni di euro di investimenti, si sta progettando una nuova cabinovia; un parcheggio interrato da 780 posti auto; un tunnel sotto il centro del paese, con tappeti mobili, per collegare i due comprensori sciistici di Tofana e di Faloria, per superare così una delle storiche fragilità dell'organizzazione turistica di Cortina. Claudio Andrea Gemme, commissario Anas sino al 31 dicembre 2022, ha annunciato il nuovo intervento strategico sul territorio, per migliorare la sicurezza della statale 51 di Alemagna alle porte di Cortina, con una rotatoria per Pian da Lago, del costo di 700 mila euro.

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA