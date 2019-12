Sci, aprono gli impianti: stagione a rischio valanghe è colpa dello choc termico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMILANO Erano sciatori esperti, professionisti della montagna. Che questa volta però non ha avuto pietà. Edoardo Camardella, 28 anni, era un maestro di sci di La Thuile, Luca Martini, 32 anni, di Finale Ligure, d'estate lavorava in uno stabilimento balneare e d'inverno si trasferiva a Chamonix. Sono stati travolti da una valanga che si è staccata dal Monte Bianco, nella zona di Punta Helbronner, trascinandoli a valle e facendoli precipitare da un salto di roccia per 300 metri. I soccorritori sono arrivati pochi minuti dopo, avvisati...