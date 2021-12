Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOBERLINO Olaf Scholz è il nuovo cancelliere federale, il quarto socialdemocratico e il primo alla guida di una coalizione semaforo fra Spd, Verdi e Liberali (Fdp), mai sperimentata prima in un governo in Germania. Con la sua elezione e il giuramento al Bundestag, è finita ieri l'era di Angela Merkel durata 16 anni: un primato della ex cancelliera cristiano democratica rimasto sotto però, per dieci giorni, quello di Helmut Kohl...