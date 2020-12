IL RITRATTO/2

COLLE UMBERTO (TREVISO) Con i vicini di casa non ha mai avuto rapporti stretti. Luciano Dall'Ava, il 72enne di Colle Umberto ucciso in piazza Fiume a San Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio Veneto, era una persona riservata e schiva. Viveva con il fratello Flavio, entrambi artigiani, con cui ha lavorato nel settore edilizio fino alla pensione. In via De Gasperi, al civico 8, conducevano una vita solitaria. O almeno così sostengono gli abitanti del manipolo di case a due passi dalla zona industriale, in piena campagna. «In vent'anni abbiamo scambiato soltanto qualche parola - afferma un vicino - Ogni volta che ci vedevamo però era sempre il primo a salutare. Non abbiamo mai avuto problemi, ognuno conduceva la propria vita». «Una volta gli ho chiesto un po' di fichi che crescono su quel bell'albero che ha in giardino - dice una vicina - Me ne ha portato una cassa. È stato molto gentile, ma non abbiamo mai avuto modo di fare amicizia».

IL RICORDO

Flavio, intercettato fuori dalla sua abitazione, non ha rilasciato alcun commento. Era molto legato al fratello, e la sua scomparsa in maniera così tragica è stato uno choc. Nella seconda metà degli anni Duemila, quando Luciano si era separato dalla moglie, Flavio lo aveva accolto in quella porzione di casa colonica che avevano ristrutturato. Dall'altra parte abitava l'ex coniuge, Vanda Girardi, venuta a mancare poco più di due anni fa dopo una lunga malattia. Ad accudirla erano i due figli della coppia: Federica, 35 anni, e Domenico, 30, che con il padre non avevano sviluppato un buon rapporto. A dirlo sono stati alcuni vicini di casa, forse influenzati dalle voci di paese. Ma che il legame tra marito e moglie non fosse un idillio lo ha messo nero su bianco anche la magistratura.

LA CONDANNA

Era il 14 luglio 2011 quando il tribunale di Treviso condannò Luciano Dall'Ava a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, per maltrattamenti in famiglia. A trascinarlo davanti a un giudice era stata la moglie, stanca di subire le violenze del marito. Nella denuncia la donna aveva detto di aver ingoiato bocconi amari per una vita solo per amore dei suoi due figli. Ma dopo l'ennesima volta in cui Dall'Ava tornava a casa ubriaco, e se la prendeva con lei per ogni minima questione, aveva deciso di denunciarlo e di separarsi da lui. Il culmine fu una litigata al termine della quale la donna riportò anche la frattura di un dito. Era la vigilia di Natale del 2007: l'uomo per punirla aveva prima portato tutti i suoi effetti personali in giardino e poi aveva iniziato a tirare oggetti dal terrazzo minacciandola di farle «saltare il cervello con una fucilata».

Giuliano Pavan

