LA ZONA ROSSA

PADOVA Da una parte il lento e difficile ritorno alla normalità, dall'altra una vigorosa e colorita protesta. Sono queste le due facce dell'emergenza nella Bassa Padovana, epicentro dell'epidemia in Veneto. Oggi è passata una settimana esatta. Sabato 22 febbraio i pazienti dell'ospedale di Schiavonia si svegliavano sconvolti mentre medici e infermieri si preparavano al turno più lungo della loro vita. Dalle 24 alle 30 ore consecutive, riassunte dalla direzione dell'Ulss con due parole: «Grazie, eroi». Sette giorni dopo l'ospedale Madre Teresa di Calcutta resta chiuso, ma i pazienti blindati (poco più di 150) stanno cominciando ad uscire e l'attività si sta pian piano riorganizzando. Intanto, però, a 17 chilometri di distanza scoppia la protesta dei commercianti di Vo' Euganeo, il paese rimasto chiuso e isolato dopo la scoperta del primo grande focolaio veneto. Il «Ridateci la nostra libertà» scritto a mano su un grande striscione significa «Fateci tornare a lavorare, altrimenti uccidete bar e negozi». Una protesta che proseguirà nei prossimi giorni.

I RICOVERI

Partiamo da Schiavonia. L'allarme Coronavirus è esploso qui venerdì 22, quando due uomini sono risultati positivi al tampone: il settantottenne Adriano Trevisan è morto in ospedale, un altro paziente è stato trasportato a Padova. Oggi le persone ricoverate a Schiavonia sono poco più di 150. In questi giorni sono state trattenute sotto osservazione quelle che la scorsa settimana erano state in pronto soccorso, geriatria, ortopedia, rianimazione e medicina, i reparti dove si erano mossi nei giorni precedenti i due positivi. Il periodo di quarantena terminerà per tutti alla fine della prossima settimana, ma intanto i pazienti reclusi in buone condizioni stanno iniziando ad uscire. Tra loro c'è anche un consigliere comunale di Conselve, Renzo Scolaro, che giovedì ha urlato tutta la propria rabbia: «Ci sentiamo ostaggi di una situazione quasi irreale. Il giorno di San Valentino ho fatto un incidente in Romagna, mi sono fratturato un polso ma sto bene. L'operazione è stata eseguita giovedì 20, avrei dovuto uscire il giorno dopo invece sono rimasto bloccato». È stato dimesso ieri pomeriggio.

LA RIORGANIZZAZIONE

Gli ambulatori sono stati spostati e in molti reparti è in corso la sanificazione, mentre sullo sfondo rimane l'ipotesi di creare proprio qui un hub regionale per gestire una possibile nuova emergenza. «Il polo di Schiavonia - ha detto giovedì l'assessore veneto Manuela Lanzarin - è chiuso e destinato a fronteggiare eventuali picchi di ricoveri». I pochi pazienti che entrano lo fanno solo da una porta laterale per sottoporsi a dialisi o chemioterapia. Trasferite nel resto della provincia le attività ambulatoriali.

Ieri intanto 35 sindaci della Bassa Padovana (da Este a Bagnoli, da Montagnana ad Arquà Petrarca) hanno diffuso una nota chiedendo la riapertura: «Questo ospedale è un'eccellenza con un bacino da 180 mila utenti, chiediamo notizie certe sul futuro di questo polo». La lettera non è firmata dal sindaco di Monselice, che però ha chiesto formalmente alla Regione la dichiarazione di stato di crisi per calamità. È il primo a farlo.

IL FOCOLAIO

Il Comune di Vo' Euganeo, primo focolaio veneto con almeno 70 casi di contagi, 14 ricoveri e un decesso, resta invece separato dal resto del mondo. Fino all'altro ieri gli oltre tremila abitanti avevano provato a sdrammatizzare inventandosi nuovi giochi e raccontando quanto fosse bello «vivere stando sempre assieme, come fosse sempre domenica». Ieri, però, hanno iniziato a sollevarsi i malumori dei commercianti arrabbiati per la situazione. Alle 11 del mattino decine di persone si sono riunite in piazza: vino e salami per tutti, ma anche striscioni e cori di protesta. «Ridateci la libertà» è lo slogan principale, accompagnato dall'invito al governatore Zaia a salire sui colli euganei. I negozianti e i gestori dei locali chiedono di poter vendere la propria merce a chi vive fuori dal paese. Intanto pensano già alla grande festa che sarà organizzata appena spariranno quei varchi.

Gabriele Pipia

