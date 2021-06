Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA «Aleggiava lo spirito di Tatarella, è andato tutto liscio». Gaetano Quagliariello evoca il ministro dell'armonia per spiegare come sia riuscito, l'affollatissimo vertice di centrodestra, a trovare in poco tempo l'accordo sul nome di Enrico Michetti. Anche se la scelta dell'avvocato come candidato del centrodestra a sindaco della Capitale era da qualche giorno nell'aria, soprattutto per la determinazione di Giorgia Meloni,...