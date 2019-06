Schianto, scatta l'arresto per omicidio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Da ieri Christian Barzan è piantonato in ospedale da quattro agenti. In mattinata gli è stata notifica la misura di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Angelo Mascolo su richiesta della procura. Gravissimi i reati di cui è accusato: l'omicidio volontario di Giuseppina Lo Brutto, la 62enne alla guida dell'auto centrata dall'Alfa Mito di Barzan che, in preda a un raptus di follia, ha volontariamente sbandato per punire la fidanzata Giorgia seduta al suo fianco e colpevole di volerlo lasciare. Ma non solo: secondo la...