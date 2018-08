Schianto in moto a Rodi Morti fidanzati veneti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIA VERONA Tragico incidente in Grecia: una coppia veronese ha perso la vita. Il fatto è accaduto domenica, nell'isola di Rodi, proprio di fronte alle coste turche. Ed è stato fatale per Paolo Verzini e la sua compagna, Federica Baltieri. Una vacanza trasformata in tragedia. Perché i due veneti si sono schiantati con il quad sul quale viaggiavano e sono morti sul colpo. La notizia della loro scomparsa ha sconvolto famigliari e amici. Ed è rimbalzata sui social, provocando una lunga scia di ricordi e commozione. Dolore soprattutto a...