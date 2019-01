Schianto con gli sci, muore a nove anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIATORINO Un anno fa, sulla pista dove è morta Camilla, si era verificato un incidente simile. Un ragazzo di 27 anni, toscano, era morto nello stesso punto e nello stesso modo, schiantandosi contro un frangivento. E anche per lei non c'è stato nulla da fare. Camilla Compagnucci, 9 anni, di Roma, è morta ieri pomeriggio mentre stava sciando con suo padre, sulle piste di Sauze, in provincia di Torino. Era in vacanza sulle montagne del Piemonte con il papà e degli amici di famiglia. Un viaggio premio per i suoi meriti scolastici che...