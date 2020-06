IL CONFRONTO

ROMA Gli industriali volevano «essere ascoltati» sulla strada da imboccare per il rilancio dell'Italia. Ma essere ascoltati «prima del piano del governo, e non dopo». E con le convocazioni a Villa Pamphili «si sarebbero aspettati la presentazione di un piano ben dettagliato» dell'esecutivo di Giuseppe Conte, con «un cronoprogramma anche sugli effetti sul Pil», ma neanche questo c'è stato. Ora Confindustria è pronta al confronto e agli Stati generali, un incontro che si terrà domani per il fronte delle imprese, ma «i dubbi sono molti» sugli effetti delle misure sul Pil. «Non siamo scettici ma realisti», ha detto il presidente, Carlo Bonomi incontrando la stampa estera. È il realismo, spiega, di chi vive «un periodo di politica degli annunci e non dei fatti». In un Paese «bloccato dalla burocrazia, dalla incapacità di decidere, che vuol diventare fortemente assistenzialista e fortemente pubblico quando invece dovremmo liberare le energie del settore privato». Ilva e Alitalia sono la prova dei «tanti errori di lunga durata da cui veniamo». È dunque un attacco a tutto campo quello sferrato da Bonomi contro un governo che ha non saputo guardare nemmeno a modelli virtuosi come la Germania. Si tratta di «mettere in campo modelli di rapporto tra istituzioni e parti sociali come in Germania che hanno consentito in 21 ore di discussione di mettere in campo un dossier di 15 pagine e un bazooka di 120 miliardi per rilanciare l'economia». E allora, «lo presenteremo noi il piano al governo», fa sapere il presidente di Confindustria.

I NODI

«Andremo a Villa Pamphili», annuncia, «dicendo quello che pensiamo e presentando un nostro piano ben preciso. Ne abbiamo fatto un libro: Italia 2030». Bonomi ha scelto non a caso di dedicare il suo primo incontro con la stampa ai corrispondenti esteri: Confindustria considera essenziale la collocazione internazionale dell'Italia. Il tema è quello di mettere in campo sulla scena mondiale strategie nazionali, paragonabili a quelle di altri grandi Paesi europei, a sostegno delle filiere produttive nelle catene globali del valore e della fornitura, dove l'eccellenza del made in Italy ha saputo conquistare posizioni di forza crescente. Tra i problemi di «lunga durata» in Italia c'è l'assetto demografico, ma anche i 25 anni di «bassa produttività» alle spalle, sulla quale «non siamo mai intervenuti». Sotto accusa, poi, lo Stato-gestore, con «tutti i danni che ha prodotto» nel caso Alitalia e Ilva per esempio.

Nonostante tutto, «noi non molliamo», conclude il leader degli industriali. L'obiettivo è unire «le potenzialità» dell'Italia, «un grande Paese trasformatore, nonostante la carenza di materie prime» con la concretezza del modello Germania. Poi, finito l'incontro, affida a Twitter anche una riflessione su quell'Europa:«È necessario e doveroso utilizzare tutte le risorse disponibili in progetti di qualità per investire sul futuro del Paese». A fine giornata arriva anche la risposta di Conte non lascia spazio ad altre polemiche: «Ben venga il piano di Confindustria».

Ieri è stata anche il giorno dei sindacati a Villa Panphili. Il piano di rilancio in 9 punti presentato da Conte a Cgil, Cisl e Uil e alle forze sociali, è dedicato allo sviluppo digitale e alle infrastrutture, all'ambiente e alla sostenibilità, al sostegno alle filiere produttive e alla pubblica amministrazione, ama anche a lavoro e imprese. Un documento generico, pochi dettagli, ma sufficiente a incassare l'apertura dei sindacati, purché si stringa un nuovo patto sociale con il governo. L'incontro con Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, è iniziato con l'annuncio della possibilità di anticipare da subito la richiesta di altre 4 settimane di cassa integrazione a quanti abbiano esaurito le 14 settimane previste. Poi lo schema del piano e la promessa di Conte di «non abbandonare i lavoratori». «Positivo» il giudizio della Cisl, convinta che in momento di crisi sia «doveroso per lo Stato sostenere le imprese», a proposito dell'attacco di Bonomi. «Il governo metta al centro lavoro e diritti, non ascolti altre sirene», avverte da parte sua Landini che sollecita «una cesura rispetto al passato e protocolli su temi concreti per rimettere al centro il ruolo pubblico in economia e dare sicurezza al lavoro cancellando le leggi sbagliate». In linea anche la Uil. «Va ridisegnato il Paese con un Patto che coinvolga tutti: serve un nuovo modello complessivo», ribadisce Carmelo Barbagallo. L'impegno di Conte è da apprezzare m Barbagallo sollecita la madre di tutte le riforme: quella del fisco.

Roberta Amoruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA