IL CASO

NEW YORK Donald Trump da primo cittadino degli Usa non gode di immunità assoluta nei confronti della legge. La Corte suprema ha inflitto ieri una dura sconfitta alle tesi esposte dai legali del presidente in un tribunale newyorkese, secondo le quali il loro assistito non è tenuto ad esibire le sue cartelle erariali, in quanto la posizione istituzionale che occupa lo pone al riparo da una simile richiesta. Il parere ha raccolto sette voti a favore e due dissenzienti: quelli di Neil Gorsuch e di Brett Kavanaugh, i due togati che Trump ha nominato durante il suo mandato.

LA PROROGA

Allo stesso tempo il verdetto concede una proroga che potrebbe toglierlo dall'imbarazzo di vedere pubblicate le sue dichiarazioni delle tasse alla vigilia delle elezioni. La Corte ha rinviato il dibattito nelle mani del procuratore Cirus Vance, il quale dovrà ora ottenere da un giudice la convalida della sua richiesta, e poi convincere il grand giurì popolare che lo affianca nell'inchiesta, che le cartelle contengono prove incriminanti per l'ipotesi di frode fiscale. La richiesta iniziale di produrre le cartelle non era rivolta al presidente ma alla Deutsche Bank e alla società contabile Mazars, che conservano i documenti in quanto parte di una pratica di prestito concesso all'immobiliarista. L'istituto tedesco ha ripetuto ieri di essere pronto a soddisfare l'ordine della procura; ma anche nel caso di acquisizione, il materiale sarà mostrato solo ai membri del grand giurì popolare che dovranno decidere l'eventuale luogo a procedere. Solo se Vance riuscirà a incriminare Trump, gli elettori potranno finalmente mettere gli occhi sulla documentazione fiscale fantasma che i media nazionali inseguono senza successo da quattro anni. Vance ha promesso ieri che brucerà i tempi, ma è improbabile che riuscirà a concludere il percorso prima dell'inizio di novembre. La Corte ha discusso anche una richiesta gemella, presentata in un tribunale di Washington da tre commissioni congressuali. In questo caso i nove saggi hanno emesso una opinione diversa, anche se con lo stesso esito. Il presidente, hanno detto, deve essere protetto dall'eccessiva ingerenza del potere legislativo, e la richiesta delle commissioni (otto anni di cartelle fiscali, oltre all'esibizione delle denunce dei redditi di diversi tra i familiari di Trump) è troppo ampia. I politici dovranno riformularla con confini meglio definiti, e presentarla di nuovo in primo grado di giudizio. La risposta di Trump è stata furibonda: «È una persecuzione politica!» Nella sua logica di guerriero, sperava in una vittoria indisputabile.

I LEGALI

I suoi legali invece riconoscono il vantaggio intrinseco che deriva dalla decisione, e si dicono soddisfatti per il momento, in attesa delle prossime battaglie. In quanto al presidente, il campo di battaglia immediato è quello della kermesse elettorale che lo porta oggi in Florida, in visita al Comando meridionale di Doral, incaricato della lotta alla droga, e poi in serata a Miami per un gala di raccolta fondi. Trump arriva nello stato del sud che è afflitto da una crescita record dell'epidemia del nuovo coronavirus, e si porta dietro la denuncia delle autorità sanitarie dell'Oklahoma. Il comizio del presidente il 20 giugno a Tulsa ha contribuito in modo visibile anche in quello stato ad un drastico aumento dei casi. Sabato sosta in aeroporto a Portsmouth, dove saranno esibiti facsimili delle statue minacciate di demolizione dai vari movimenti di protesta. Ieri sotto la casa newyorkese del presidente sulla Quinta Avenue è stata dipinta a caratteri cubitali la scritta: Black Lives Matter. Il sindaco de Blasio che aveva autorizzato l'evento, si è rimboccato le maniche e ha aiutato ad eseguire l'opera.

Flavio Pompetti

