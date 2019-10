Schiaffo a Bezos, va a Microsoft il maxi-contratto del Pentagono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SORPRESA NEW YORK Sarà la Microsoft a ridisegnare il cloud computing del ministero della Difesa statunitense. L'azienda di Redmond è la sola vincitrice del processo di eliminazione durato più di un anno che l'ha portata a battere Oracle, Amazon e Ibm, e ad aggiudicarsi il primo contratto di 10 miliardi di dollari per il rinnovamento dell'archivio digitale del Pentagono.Si tratta di una decisione a sorpresa. Le stesse società concorrenti avevano chiesto di spacchettare il contratto e dividerlo tra alcune di loro, per assicurare una...