«Schiacciò Belardinelli» Sequestrata l'auto di un ultrà del Napoli

CALCIO VIOLENTOMILANO Ha provato a negare tutto. Di essere stato a Milano il giorno di Santo Stefano, quando in via Novara, a un chilometro e mezzo da San Siro, gli ultrà si sono affrontati con bastoni, catene e colpi di roncola prima della partita Inter-Napoli. Ma non ha fatto i conti con i testimoni e così anche un giovane tifoso del Napoli è finito nell'inchiesta sugli scontri che ha già quattro arrestati e una ventina di indagati. Il suo, tra l'altro, è un ruolo centrale: l'auto sulla quale era a bordo, intestata con un leasing al...