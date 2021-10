Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Fortunatamente la macchina elettorale non si è davvero inceppata del tutto eppure ieri, in più parti della Penisola, c'è andata davvero vicino. In alcune città addirittura si è sfiorato il caos. A Roma in particolare, bacino elettorale più grande tra quelli chiamati alle urne con circa 2,3 milioni di aventi diritto, in molte sezioni c'è stato il rischio che la confusione prendesse il sopravvento.LA CAPITALEIl caso più...