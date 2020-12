IL CASO

VENEZIA Manifestano davanti al Bo di Padova e in piazza Bra a Verona, le due città con le facoltà di medicina. I 2mila medici che il 22 settembre hanno affrontato nelle università venete i test per le borse di specializzazioni si sono dati appuntamento per oggi alle 10. Una protesta che da Roma a Firenze sta coinvolgendo tutta Italia. Protagonisti i 24mila laureati in medicina che hanno concorso per una delle 14mila borse di specializzazioni, di cui 1.200 in Veneto. «Chiediamo la pubblicazione immediata e certa delle assegnazioni e della presa in servizio e che le Usca, le Unità speciali di continuità assistenziali, siano compatibili con le scuole specializzazione» spiega Gianluca Regazzo, 30 anni, laureato in Medicina a Padova e portavoce del Mus, l'associazione Medici uniti salute nata a Nordest, ma che attraverso un tam-tam sta mettendo in rete i medici di tutta Italia. È il secondo atto di una protesta scoppiata dopo l'ennesimo rinvio delle assegnazioni chiesto il 3 dicembre dal Consiglio di Stato a causa dei ricorsi legati al quesito 87 del test di ammissione.

LA LETTERA

Ieri i giovani medici veneti hanno inviato una lettera al presidente della Regione Luca Zaia in cui chiedono «di prendere pubblicamente posizione riguardo a questa situazione», e di dare il suo appoggio «nei confronti di noi medici sviliti nella nostra dignità e penalizzati da inefficienze ministeriali e ritardi legati alla giustizia amministrativa». I 14mila vincitori delle borse avrebbero dovuto iniziare, secondo il cronoprogramma del ministero, il 30 dicembre prendendo servizio negli ospedali. Mentre i 10mila che non sono riusciti ad accedere alla specializzazione possono dare sostegno alla medicina del territorio. Figure entrambe indispensabili in un momento di emergenza sanitaria che ora sono in attesa e non utilizzate. La lettera è stata inviata nel giorno in cui il governato del Veneto è intervenuto replicando al ministro dell'Università e della Ricerca scientifica Gaetano Manfredi che in una intervista al Corriere della Sera ha affrontato la questione ricordando che il Consiglio di Stato si pronuncerà il 15 dicembre «a quel punto siamo pronti a fornire subito l'elenco» e spiegando che se i tempi saranno troppo stretti, «rinvieremo l'inizio al 15 gennaio». Dunque da metà gennaio 14.500 specializzandi - 5mila in più rispetto all'anno scorso ha precisato il ministro - «andranno in corsia». Interviene anche sul quesito 87, al centro del contenzioso, in cui si chiedeva ai candidati di riconoscere la frattura di un femore in una radiografia, peccato che la domanda confondeva la destra con la sinistra. E il ministro si è giustificato dicendo che «la procedura è lunga e complessa; essendo ora la prova nazionale e non più locale, a garanzia di maggiore trasparenza, ogni ricorso blocca tutta la graduatoria». Da qui la replica di Zaia: «Il ministro non trova di meglio che sostenere la tesi della poca trasparenza dei concorsi a livello locale, concetto assolutamente inaccettabile. E comunque il ministro non è chiamato a fare denunce sui giornali, se è a conoscenza di qualcosa di poco trasparente vada in Procura e denunci». E poi incalza chiedendo a Manfredi «se sa che le Università venete sono state poco trasparenti e, se sì, quali. Se no, ci dica quali sono le Università poco trasparenti in Italia facendo nomi e cognomi».

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA